疑轉發習近平赴美被抗議影片 中國媒體人孫林被毆致死

南京媒體人孫林（網名「孑木」）。（網路圖片）

2023/11/20 11:39

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家主席習近平日前訪美參加亞太經合會（APEC）期間，有許多抗議人士遭中國僱用的保安人員毆打；同一時間，南京媒體人、中國知名異議人士孫林疑似因為轉發抗議影片，遭當地國保（國內安全保衛大隊，隸屬於中國公安部）闖入家中毆打致死，引發外界強烈關注。

綜合《自由亞洲電台》、《大紀元時報》、《新唐人電視台》等媒體報導，旅居澳洲的中國異議人士孫立勇18日接到孫林至親的簡訊指出：「著名的南京異議人士孫林先生去世了，具體死因正在核實中。」

請繼續往下閱讀...

孫立勇隨後在X平台（推特前身）對孫林之死進一步發布通報：「11月17日中午，南京玄武分局國保一幫人闖入孫林家，隨後鄰裡聽到房內發出打鬥；下午2點44分孫林被送入江蘇中西醫結合醫院；下午5點45分醫院出具死亡報告。而17日上午10點44分家人還與孫林通話，孫林一切正常；3天前孫林剛做過全面體檢，身體狀況一切正常。 」

孫立勇指出：「17日晚上家屬被國保傳到醫院，家屬要求見遺體，國保不讓見，18日凌晨3點多才放家屬回家，允諾18日下午2點可以看遺體。目前孫林遺體由南京國保控制，已被從醫院轉移到了南京西天寺（陵園）。」

孫林去世後，國保控制了孫林的女兒孫藝嘉，將她帶到孫林前妻何方的住所，要求何方看管孫藝嘉，不許她鬧事，否則後果自負。

孫林的朋友、旅美維權人士李青表示，這幾天孫林在X一直在轉發美國抗議人士的一些情況和（中國）小紅粉醜陋的表演，18日發現孫林的X已經1天沒有更新了，立刻透過電報、微信與孫林聯繫，卻沒有回應，最終在X上看到孫林「被死亡」的消息。

孫林生於1955年，網名「孑木」，1998年曾在南京電視台工作，前南京《今日商報社》「大都市」專刊主編，因撰寫評論文章針砭時弊而被解職。

自2006年10月起，孫林以《博訊網》、「無疆界記者組織」（RSF）等公民記者的身分，大量採訪報導民間維權事件。2007年5月，孫林在天安門錄製上傳了一段向國際奧委會（IOC）申請採訪報導北京奧運的影片，觸碰到中共高層敏感神經，後被判刑4年。

2016年，孫林又被控在網路發布或轉發一些帶有建立民主中國等內容的政論性文章，在南京某小區的黨員大會會場高呼「打倒共產黨」，被以「煽動顛覆國家政權罪」再次被判刑4年。

這次習近平訪美，孫林在X上發布了大量民眾抗議的影片，外界推測，國保上門估計跟習近平訪美有關，可能是叫他刪文，他不從，因此遭毆打致死。

總部位於舊金山的非營利組織「人道中國」創辦人周鋒鎖在X上發文表示，關注異議人士孫林死於南京國保之手，呼籲海內外各界撥打江蘇南京110報警服務台，要求立案調查孫林先生被國保毆打致死事件，將凶手逮捕並向公眾公開案件相關細節。

「中國大陸良心犯數據庫」在X發文表示，「近期已發生多起異議人士被死亡事件，我們不僅要關注在押良心犯，同時也需要關注身處大監獄的獲釋良心犯們的狀況和安危！」

旅居澳洲的中國異議人士孫立勇18日接到孫林至親的簡訊，指南京異議人士孫林先生去世了，具體死因正在核實中。」（擷取自孫立勇X）

旅居澳洲的中國異議人士孫立勇在X平台PO文。（擷取自孫立勇X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法