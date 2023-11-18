拜習會後 美前國安會官員：美中蜜月期恐只有2週

在美中領袖雙邊會談後，專家認為兩國之間有無蜜月期還很難說、或恐僅短暫到僅一至兩週。圖為美國總統拜登和中國國家主席習近平，率領兩國官員15日在加州會談。（法新社）

2023/11/18 23:43

〔編譯楊芙宜／台北報導〕自由亞洲電台（RFA）報導，在美國總統拜登和中國國家主席習近平再次面對面會晤後，專家分析並不看好美中雙方，在這場「拜習會」達成的部分共識，兩國之間能有多久蜜月期還很難說，可能短暫到僅一至兩週。

報導引述前美國總統歐巴馬時期白宮前國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros），17日在美國《外交政策》雜誌舉辦的座談會上表示，對拜登政府來說，想要達成的目標可能比原先預期的還多，包括穩定美中惡化的關係、讓中國相信能與美國一邊競爭一邊協商，在部分問題上也有具體成果，「相當於美國當局以高調、象徵意義性的峰會，換取中方實際的承諾」。

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不過麥艾文警告，拜習會後，美中蜜月期能維持多久還很難說，可能僅一至兩個星期。他表示，台灣總統大選如果再度是民進黨執政，也可能對美中關係造成壓力；中國在沿海及國際領空對美國軍機日益魯莽，危險攔截；還有中國與菲律賓在南海爭議海域的衝撞，也有可能導致軍事衝突意外一觸即發。

麥艾文指出，中國問題也「可能首度成為美國明年總統大選的核心議題」。

英國政治週刊《旁觀者》（the Spectator）助理編輯俞小丹（Cindy Yu）在17日同場座談會上分析，儘管中國把夥伴關係掛在嘴邊，但與美國競爭激烈，北京採用「大棒加胡蘿蔔」做法、不願採納美方區分議題作法，「很聰明」地知道如何運用西方關切領域來達成自己利益，例如「氣候變遷」協商為胡蘿蔔一部分，切斷兩軍對話則為處罰機制、看能否讓美國回到談判桌上。

據美方官員轉述及中國官媒報導，拜登在會談中告訴習近平，兩國領袖應負責任管理競爭，預防競爭演變成衝突，並要求習近平尊重台灣選舉；習近平在會中則表示，「世界容得下中美兩國」，中美兩個大國不打交道是不行的，但想改變對方也是不切實際的。

拜登和習近平在會談中有所共識的領域包括，恢復軍事溝通、打擊鴉片類藥物芬太尼、氣候變遷（加快使用潔淨能源）、人工智慧安全風險等領域，未來或有合作空間。

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