愛的「代價」不便宜！心疼女友怕小強 台中保時捷男貼心接送結局慘

警方攔查保時捷跑車。（警方提供）

2024/05/23 12:43

〔記者許國楨／台中報導〕台中市簡姓男子與女友感情很好，上週六深夜因女友臨時要出門，因害怕蟑螂出沒不敢過馬路，簡男決定盡到護花使者任務，顧不得已喝了啤酒貼心駕駛保時捷護送，結果才出門沒多久就遇警方攔查，這下酒測值超標被依公共危險罪嫌送辦，堪稱昂貴愛的「代價」。

台中市第六分局今天說明取締過程表示，員警當天深夜巡邏途中，發現西屯區河南路上一處公車停靠區，有輛臨停保時捷跑車排氣管不斷發出「轟隆」噪音攔查，「大哥，你這個排氣管有改吼」，30歲簡姓駕駛則稱「沒有啊，我剛送我女朋友來。」並出示檢驗證明。

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未料就在警方準備開勸導單時，突聞到車內飄出酒味，立即要求簡男下車受檢，先以酒精檢知器測試有酒精亮燈反應，簡男眼見瞞不過，坦承剛剛在家喝了一瓶啤酒，果然經酒測酒測值為0.25毫克，已超過法定標準值。

據了解，簡男因心疼女友深夜單獨出門，害怕會有蟑螂出沒不敢過馬路，才不顧已有飲用啤酒，決定駕駛汽車貼心護送，沒想到僅短短100公尺路程，便因排氣管噪音引起警方注意，訊後全案依公共危險罪嫌移送法辦。

第六分局表示，無論情況如何，酒後駕車都是不負責任且違法的行為，即使是出於關心他人的動機，也不應該冒著自己和他人安全的風險，如果喝酒後需要出行，應該選擇安全的交通方式，例如叫計程車或使用公共交通工具。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

簡男酒測值超標，依公共危險罪嫌送辦。（警方提供）

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