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小貨車駕駛慘了！台74線等下匝道被撞 保時捷凱燕維修費上看170萬

白色保時捷休旅車受損嚴重。（民眾提供）

白色保時捷休旅車受損嚴重。（民眾提供）

2024/05/08 18:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市台74線今天下午發生連環撞交通事故，一輛小貨車疑分心未注意車前狀況，撞上正排隊停等下匝道轎車，轎車再往前推撞保時捷凱燕coupe及另輛銀色轎車，導致兩名駕駛受傷，所幸無大礙。

不過專業技師表示，根據事故現場車損照片來看，這輛新車要價390萬起跳的2023年保時捷凱燕coupe，車身、車尾有大面積撞損、凹陷，後保險桿也出現斷裂，雖然看起來氣囊沒破、柱子沒跑，但光是2顆輪胎加上配件傳動軸就要100多萬，另若是回原廠，只要車殼有破損一律換新，整個維修費起碼上看170萬。

這起連環車禍發生在今天下午近3時許，轄區第五分局獲報派員前往，初步調查是一輛小貨車沿台74線東行外側車道直行，行至23.4K處時，不慎追撞前方排隊等著下太原匝道的藍色轎車，藍車再往前推撞白色保時捷休旅車、銀色轎車，汽車零件頓時散落一地，一片狼籍，由拖吊車協助拖離。

警方表示，現場4名駕駛經酒測均無酒駕，小貨車駕駛跟藍車駕駛手部均遭到玻璃割傷，自行就醫後無大礙，初判肇事主因是小貨車駕駛分心觀看道路環境所致，其餘車輛未發現肇責，詳細肇事原因交由交通警察大隊分析研判，而現場於下午3時30分排除，恢復順暢。

肇事的小貨車。（民眾提供）

肇事的小貨車。（民眾提供）

藍色轎車車損嚴重。（民眾提供）

藍色轎車車損嚴重。（民眾提供）

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