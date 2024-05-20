買房夢再等等！5/20 威力彩、今彩539頭獎均摃龜

今晚開獎的第113000041期威力彩及第113000121期今彩539頭獎均摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/05/20 22:37

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕5月20日開獎的第113000041期威力彩及第113000121期今彩539頭獎均摃龜。

第113000041期威力彩中獎號碼為「第一區：01、05、07、19、32、33。第二區：03」，頭獎摃龜，貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共34注中獎，每注可得2萬元；伍獎共239注中獎，每注可得4000元；陸獎共1488注中獎，每注可得800元；柒獎共2901注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5884注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬0521注中獎，每注可得100元；普獎共3萬5707注中獎，每注可得100元。

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第113000121期今彩539中獎號碼為「03、05、28、32、34」，頭獎摃龜；貳獎共197注中獎，每注可得2萬元；參獎共7592注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7473注中獎，每注可得50元。

第113000121期39樂合彩中獎號碼為「03、05、28、32、34」，四合共2注中獎，可得21萬2500元；三合共209注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3145注中獎，每注可得1125元。

第113000121期3星彩中獎號碼為「642」，壹獎共72注中獎，每注可得5000元。

第113000121期4星彩中獎號碼為「7044」，壹獎共5注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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