真正好厝邊！鄰居見陌生正妹穿「車手標配」 報警攔下詐騙110萬

鄰居看到陌生正妹穿「車手標配」在郊區的社區型住宅附近路口閒晃，報警攔下詐騙110萬元。（民眾提供）

2024/05/18 11:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮一名退休阿伯誤信網路詐騙投資，領取110萬元現金，由詐騙集團派出正妹車手親自到宅拿錢，由於正妹在附近路口閒晃等待指示時，阿伯的鄰居覺得這位正妹從來沒見過，卻出現在郊區社區住宅，實在非常奇怪，懷疑是詐騙集團，馬上通報警方，員警到場查扣110萬元，成功救下阿伯的退休金。

和美警方表示，這名65歲的退休阿伯住在和美鎮的郊區，又是一處社區型的住宅，鄰居看到正妹車手，發現這不是社區的居民，也從來沒有見過這個人，加上正妹又穿著白襯衫、黑褲，加上有別著識別證、背著包包，看起來好像是上班族，打扮就是詐騙車手的「標配」，卻突然進出民宅，直覺就是不對勁，馬上報警疑似有車手在面交。

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警方獲報後派出和美派出所及大霞派出所警員到場，在和美鎮愛渾路與仁澤路口看到20歲施姓正妹，當場查扣110萬元、工作識別證、印章、收據、工作手機等相關證物。施姓女子表示，她住在台北，是上IG找工作，看到有輕鬆、安全、月薪3萬5000元，才去應徵。因為取款地點的交通不便，她是搭車到台中，再轉計程車抵達，在路口閒晃是為了要等待交貨指示。

警方強調，這起詐騙案件能夠活逮詐團車手，攔阻退休金110萬元，就是靠著警民的通力合作，而被害人就是誤信詐騙集團慣用股票假投資詐欺手法可以穩賺不賠，才會面交110萬元要投資，全案訊後將施姓女子依詐欺及洗錢防制法移送彰化地檢署偵辦。

鄰居看到陌生正妹穿「車手標配」在路口閒晃，報警攔下詐騙110萬元。（民眾提供）

退休阿伯誤信網路詐騙投資穩賺不賠，由正妹車手到宅取走110萬元，所幸有好厝邊報警，員警從正妹身上查扣110萬元。（民眾提供）

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