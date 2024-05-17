台人赴日詐騙 操盤手在中國

天道盟分子陳紀任等5人，被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2024/05/17 05:30

黑幫將「假檢警」詐術輸出 已有5台籍車手遭日方逮捕

〔記者邱俊福、黃佳琳／綜合報導〕台日兩國執法單位合作，破獲一個將「假檢警」詐術輸出日本的跨國詐騙集團，我方逮捕天道盟同心會分子陳紀任等五人，查出陳男等人除「輸出技術」，還招募國人赴日本擔任取款車手，已有五名台灣人遭日方逮捕，該詐團至少詐騙卅名日籍長者，財損逾二億元日幣（約台幣四千萬元），高雄地檢署起訴陳男五人。

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疑與日本黑幫合作行騙

檢警擴大追查時還發現，此一詐團的機房設在中國，幕後操盤手疑是中國人，且詐團行騙日本民眾時，也疑與日本黑幫合作，讓對方分一杯羹；台日警方正持續合作清查相關潛在被害人資料，同時續追其他共犯。

今年一月間，一名住在大阪的日本婦人接到假檢警手法的行騙電話，被害人報警後，配合詐團指示將裝有五百萬元日幣假鈔的塑膠袋掛在住處門把上，台籍林姓車手前往取款時，被埋伏的日本警方逮捕。

日本警方先後逮捕了五名台灣取款車手，除將五人起訴、有一人已被判刑三年八月，並將相關案情通報我刑事局，兩國合作辦案。

刑事局追查發現，廿七歲天道盟同心會分子陳紀任，去年起與詐團合作將「假檢警」手法輸出日本，陳男等人還在國內協助轉帳洗錢，並以免費提供吃住等條件招募台灣年輕人，持觀光簽證赴日擔任車手，為讓車手順利完成任務，詐團還幫忙訂飯店、線上教導如何搭車等。

取款手法則是要求被害人將現金或提款卡、存摺等，放在住家門口等指定地點，陳男等人跨境指揮車手前往拿取，再交付上游成員，車手可抽取贓款的百分之一為佣金。

刑事局掌握陳男行蹤後，一月間前往陳男位於高雄市小港區的相關據點執行搜索，逮捕陳男與旗下二名成員到案，查扣改造手槍二枝、子彈十一發，以及手機、無線分享器、黑莓卡、K他命等贓證物。三月間警方再赴台東執行搜索，逮捕二名集團幹部到案。

天道盟勾結詐團 5人起訴

檢方複訊後，將陳男與旗下三名核心成員聲押獲准，郭姓共犯獲三萬元交保，雄檢昨依涉犯組織犯罪、詐欺、洗錢等罪將五人起訴。

警方查扣改造手槍2枝，與手機、無線分享器、黑莓卡、K他命等贓證物。（記者邱俊福攝）

台灣人疑受中國人指示前往日本組詐團騙日本人，台日檢警合作一舉破獲。（記者黃佳琳翻攝）

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