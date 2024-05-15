露營區老闆夥同3人打死員工 死者家屬：打死人還污辱人超惡質
2024/05/15 21:47
〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉某露營區謝姓老闆夥同3人，動用10多種刑具將張姓員工打死，謝男避重就輕，還供稱死者工作態度不佳、手腳不乾淨，死者的姊姊十分憤怒，指謝男等人把人打到七孔流血，還編謊言污辱人實在太惡質。
中寮鄉某露營區的謝姓老闆，11日深夜將47歲張姓員工叫到露營區福利社，夥同許、徐、何姓員工，用現場有的10多種工具當刑具，將張男打死後，謊報張男跌倒請求救護。謝男等人還一度想要被通緝的何男頂罪，惟何男不願扛罪出面投案，才讓該案曝光。謝男等4人案發後一直互推責任，13日被南投地檢署向地院聲押禁見獲准。
請繼續往下閱讀...
南投地檢署今日進行張男遺體解剖，由於4名涉案人互推責任，謝男也否認他有打人，因此檢察官會同法醫解剖後，對致命傷、死因等三緘其口。
張男的家屬有到南投殯儀館，其姊姊透露，至今仍不敢讓高齡母親知道弟的死訊，怕老母承受不了打擊，而看到弟弟被打到七孔流血，死狀甚慘，打死人的謝姓老闆等人在案發後還好像沒什麼事發生，真的是毫無人性。
張男的姊姊說，露營區的辦公區只有一間小房間，謝姓老闆說弟弟手腳不乾淨，工作態度不佳才動手，打死人還污辱死者，這種惡質態度讓家屬無法接受。而謝男等人在現場燒了很多紙錢，半夜不可能去買紙錢，懷疑男根本是預謀犯案。