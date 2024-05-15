露營區老闆夥同3人打死員工 死者家屬：打死人還污辱人超惡質

中寮鄉某露營區老闆涉嫌夥同3人，在露營區福利社打死張姓員工。（記者陳鳳麗翻攝）

2024/05/15 21:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉某露營區謝姓老闆夥同3人，動用10多種刑具將張姓員工打死，謝男避重就輕，還供稱死者工作態度不佳、手腳不乾淨，死者的姊姊十分憤怒，指謝男等人把人打到七孔流血，還編謊言污辱人實在太惡質。

中寮鄉某露營區的謝姓老闆，11日深夜將47歲張姓員工叫到露營區福利社，夥同許、徐、何姓員工，用現場有的10多種工具當刑具，將張男打死後，謊報張男跌倒請求救護。謝男等人還一度想要被通緝的何男頂罪，惟何男不願扛罪出面投案，才讓該案曝光。謝男等4人案發後一直互推責任，13日被南投地檢署向地院聲押禁見獲准。

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南投地檢署今日進行張男遺體解剖，由於4名涉案人互推責任，謝男也否認他有打人，因此檢察官會同法醫解剖後，對致命傷、死因等三緘其口。

張男的家屬有到南投殯儀館，其姊姊透露，至今仍不敢讓高齡母親知道弟的死訊，怕老母承受不了打擊，而看到弟弟被打到七孔流血，死狀甚慘，打死人的謝姓老闆等人在案發後還好像沒什麼事發生，真的是毫無人性。

張男的姊姊說，露營區的辦公區只有一間小房間，謝姓老闆說弟弟手腳不乾淨，工作態度不佳才動手，打死人還污辱死者，這種惡質態度讓家屬無法接受。而謝男等人在現場燒了很多紙錢，半夜不可能去買紙錢，懷疑男根本是預謀犯案。

中寮鄉露營區謝姓老闆涉嫌夥同3人，將張姓員工打死，南投地檢署15日進行遺體解剖，警方帶來當天當刑具的工具。（民眾提供）

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