撂3人私刑虐死員工 惡老闆還要員工頂罪

謝姓男子夥同員工共動用10種刑具，水管也是其中之一。 （示意圖，非現場刑具，記者陳鳳麗攝）

2024/05/14 05:30

謊報有人摔倒 請求救護

〔記者陳鳳麗、張協昇／南投報導〕南投縣中寮鄉和興村一處露營區，謝姓老闆夥同徐、許、何姓等三名員工，動用私刑痛毆四十七歲張姓員工，將人活活打死，怕東窗事發先去拜土地公，再謊報有人摔倒請求救護，謝等三人並把責任推給被通緝的何姓員工，何男不願意當代罪羔羊說出實情，四人昨日皆被南投檢方聲押禁見獲准。

電鑽、剪刀…全成刑具

四十二歲謝姓男子在中寮鄉和興村承租土地經營露營區，上週六（十一日）深夜，將張姓員工從宿舍叫到露營區福利社，夥同三十三歲徐姓、四十歲許姓和廿四歲何姓員工，持現場找得到的工具動用私刑，舉凡掃把、塑膠椅、水管、鍋子、釣竿、電鑽、剪刀等十多種工具都變成刑具，另也對張拳打腳踢，等張男倒在地上不動，才知打死人。

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見他不動了 驚覺出人命

謝男等人曾輪流對張男施作CPR，但已回天乏術，決定打一一九謊報有人摔倒受傷請求救護，救護人員到場時，張男已明顯死亡而未急救。

由於何姓員工因傷害罪嫌被通緝，擔心報案後警察到場會逮捕他歸案，因此先逃離現場，而謝男等三人在警方到場後，都口徑一致推說是何男動手打人後跑掉。何男後來愈想愈不對而主動投案，才讓該起動私刑打死人案曝光。

謝男和許姓、徐姓員工在檢察官偵訊時仍互推責任，並佯稱以為張男昏倒，即使有人衣褲上沾到死者血跡仍否認動手，至於動私刑的原因，則避重就輕表示，是張男手腳不乾淨、工作態度不佳。

員工不願扛 4人全收押

南投地檢署檢察官昨將四人依涉傷害致死罪有勾串、滅證、逃亡之虞，向南投地院聲請羈押禁見獲准。

南投縣露營場約四百家，合法的露營場有十處，目前已有五十七家露營場提出申請合法化，傳出動用私刑毆打員工致死的露營場，並非合法露營場。

謝姓男子與徐、許、何姓員工將張姓員工打死，一群人動用私刑的露營區福利社內一片凌亂，被拿來當刑具的各式工具都已被警方扣走。（記者陳鳳麗翻攝）

由謝姓男子承租經營的中寮鄉和興村某露營區，謝男夥同三名員工，在露營區福利社內動用私刑，將張姓員工活活打死。（記者陳鳳麗翻攝）

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