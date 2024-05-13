南投露營場私刑毆打員工致死 縣府：非合法露營場

南投縣中寮鄉1家露營場，傳出私刑毆打員工致死。（擷自該露營場臉書粉專）

2024/05/13 17:58

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣露營場約400家，合法的露營場有10處，縣府觀光表示，縣府目前正積極輔導1公頃以下的露營場合法化，已有57家露營場提出申請，4家通過初步審查，昨傳出動用私刑毆打員工致死的露營場，並非合法露營場。

南投縣中寮鄉和興村1家露營場，發生42歲謝姓負責人，不滿47歲張姓員工的工作態度，涉嫌夥同其他員工動用私刑，將張男痛毆致死，檢方13日以涉殺人罪有勾串之虞向南投地院聲請羈押禁見，目前仍在開羈押庭中。

請繼續往下閱讀...

南投縣政府觀光處指出，南投縣大小露營場約400家，原本即合法的露營場有10處，中央2022年通過修正「非都市土地使用管制規則」，並發布「露營場管理要點」後，允許在低度利用並兼顧山林保育前提下，有條件放寬1公頃以下農牧及林業用地可以設置露營場，縣府已現場盤查與輔導200家露營場，其中有57家露營場提出申請，4家巳通過初步審查。

縣府指出，露營場能否合法化，依據「非都市土地使用管制規則」等相關規定辦理，主要是考量戶外活動安全性，明訂露營場不得位於土石流潛勢溪流等19種環境敏感地區，並未針對露營場負責人是否有前科等素行資料進行規範，中寮露營場爆發動用私刑毆打員工致死案，令人遺憾，惟應是單一個案，相信絕大多數露營場應都是正派經營。

南投縣露營場約400家，合法的露營場有10處，縣府也正積極輔導其他露營場合法化。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法