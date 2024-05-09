台中高爾夫球練習場喋血！這句話引不滿 男持菜刀攻擊球友

警方到場時，逞凶林男已被眾人制伏奪下刀械。（民眾提供）

2024/05/09 14:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區1處高爾夫球練習場發生喋血案！該練習場常客林姓、徐姓兩名球友，先前因故起摩擦，林男昨晚到球場時又遇到徐男，竟持預藏菜刀攻擊對方，造成徐男受傷送醫，幸無生命危險，而林男也當場被眾人制伏交由警方，全案詢後在今天依殺人未遂罪嫌移送法辦。

台中市第五分局昨晚7點多獲報，北屯區軍功路2段高爾夫球場有人持刀傷人，員警趕赴現場時，持刀逞凶的36歲林姓男子，已遭其他民眾合力制伏奪下手中刀械，過程中造成林男臉部、上身多處擦挫及撕裂傷，而被攻擊的59歲徐男，頸部也有一處7公分的劃傷傷口，當場濺血送醫急救所幸無生命危險。

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經查，林、徐二人都是該高爾夫球場的常客，上月底林見徐打的不錯，曾在徐背後觀摩，但引來徐不快，要求林「不要在背後看我打球」，未料引發林男不滿，昨晚林男到球場打球，期間又看到徐男因此上前討教球技，雙方再度發生口角，林男因而拿出放在球袋內的預藏菜刀逞凶攻擊。

林男被帶回偵辦時，雖無飲酒情形但語無倫次，是否精神狀況不佳，還須進一步釐清，警方則在訊後將全案依殺人未遂罪嫌送辦。

逞凶林男被眾人制伏奪下刀械。（民眾提供）

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