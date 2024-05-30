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搶搭〈晚安大小姐〉熱潮 永康警「萬安」大小姐籲乖乖避難

台南市永康警分局搶搭〈晚安大小姐〉熱潮，由3名女警拍攝「萬安演習」宣導影片。（永康警分局提供）

台南市永康警分局搶搭〈晚安大小姐〉熱潮，由3名女警拍攝「萬安演習」宣導影片。（永康警分局提供）

2024/05/30 11:36

〔記者劉婉君／台南報導〕韓國雙人團體「ASMRZ」的〈晚安大小姐〉爆紅，洗腦的旋律搭配舞蹈掀起一股熱潮，台南市永康警分局搶搭這股流行旋風，由3名俏麗的女警分別以行政警察、刑事警察、交通警察的角色，拍攝「萬安」大小姐影片，向民眾宣導萬安47號演習時間及注意事項，趣味又跟上時下流行的宣導方式，獲得許多民眾按及分享，宣傳效果十足。

「萬安47號演習」將於7月25日下午1時30分至2時舉行，永康警分局以網路爆紅的〈晚安大小姐〉為靈感，拍攝宣導影片，3名女警配合音樂及舞蹈動作，以簡單的台詞提醒民眾，當天聽到空襲警報響起，應確實前往防空避難處所避難。

影片上傳後，引發熱烈回響，觀看次數已達9萬人次，不少民眾稱讚3位女警舞蹈動作到位，並表示「沒想到晚安大小姐結合萬安宣導毫無違合」、「可以斜槓去拍MV了」、「現在警察都這麼深藏不露嗎?」，還有人留言「我也想去警察局跳舞」。

永康警分局分局長邱顯良表示，萬安演習是每年的重點工作，3位女警利用勤餘時間熟記舞步，不計形象演出，希望能藉由時下流行時事，讓全民國防的觀念更貼近民眾，並注意演習期間要落實「車輛、燈火、門窗管制」，疏散避難。

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