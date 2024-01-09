中國火箭觸發我國家級警報 學者：展現偵察能力並提高民眾警覺

中共今日發射長征二號丙火箭，經過我國南部上空，因此觸發我國「國家級警報」。（取自央視微博）

2024/01/09 16:49



〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國於今日下午3時許以「長征」火箭發射衛星，由於通過台灣南部上空，觸發我國「國家級警報」。對此，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲接受本報訪問表示，此舉展現我國樂山雷達可以有效追蹤飛行物，除可使國人安心，也可讓中共知道我國情監偵實力，展現戰略上「偵查性嚇阻」能力，也與日本偵測北韓飛彈發射後，廣泛發布警報的模式相符。

許多國人的手機今日下午響起「國家級警報」，內容顯示，中國今日下午3點4分發射衛星，已飛越台灣南部上空，請民眾注意安全，若發現不明物體應通報警消人員處理。中共「新華社」報導則揭露，搭載衛星的長征二號丙運載火箭，是自四川省西昌衛星發射中心發射，也是「長征」系列火箭第506次飛行。

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這也是我國「國家級警報」啟用至今，首次用於與軍事相關用途。不過相較之下，中共於2022年8月4日對台進行針對性軍演，發射彈道飛彈飛越台灣上空，卻未觸動「國家級警報」。當時國防部說明，這是因飛彈是在大氣層外飛行，不危害地面安全。

蘇紫雲今日受訪分析，國軍前年8月未發布警報，可能是考量情報安全，並確切掌握彈落點為台灣東部外海，因此就保持警戒而未發布訊息。不過，中共現階段常態性運用氣球、刻意發射衛星威脅我國安全，研判政府經過滾動式調整後，參考日本做法發布警戒資訊，讓民眾可以安心。

蘇紫雲表示，日本面對北韓不理性的飛彈試射，以及落入日本經濟水域的情況時有所聞，中共發射火箭的紀錄亦惡名昭彰，尤其「長征」系列火箭曾有殘骸墜入他國外海，或者衛星解體墜落的紀錄，因此，藉由發布警戒訊息提醒民眾，可避免遭掉落物傷害。

蘇紫雲指出，國軍發布警報也可傳達「偵查性嚇阻」戰略意涵，即使中共發射衛星，我方也能充分掌握，樂山雷達站也可追蹤各式飛行體，展現情監偵能力，假如真有威脅我國安全之虞，國軍亦可能在必要時以防空飛彈攔截。未來政府可繼續結合「萬安演習」，實際驗證各級政府、警消及一般民眾防空應變作為。

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