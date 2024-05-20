7/22萬安47號演習 苗縣擇定通霄、造橋驗證防空疏散避難

縣府今邀集縣府各局處、18鄉鎮市公所、友軍單位、民間企業等相關團體，召開萬安47號演習工作協調會。（警察局提供）

2024/05/20 16:50

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今年軍民聯合防空（萬安47號）演習中部地區，將於7月22日（星期一）下午1點30分至2點30分實施。苗栗縣政府今（20）日召開演習工作協調會，擇定通霄鎮、造橋鄉實施驗證「車停、人就近疏散」演習，請民眾配合。

縣府今邀集縣府各局處、18鄉鎮市公所、友軍單位、民間企業等相關團體，召開萬安47號演習工作協調會，由副縣長鄧桂菊主持。

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苗栗縣警察局民防管制中心報告演習重點，分為警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制、戰災搶救（戰時災民收容救濟站開設及戰災搶救演練）等4項，並擇定通霄鎮、造橋鄉實施驗證「車停、人就近疏散」演習，行人、車輛均須接受警察及民防、替代役人員引導逕行疏散避難。

此次演習另規劃將通霄鎮綜合活動中心實施作為戰時災民收容救濟站實施演練，並擇定台灣電力公司通霄發電廠為戰災搶救演練場所，以「仿真、實地」方式，狀況想定該設施遭敵飛彈攻擊後，衍生建築物倒塌、引起火災、人員之搶救，由苗縣府統合公務體系與各事業機構 針對設施損壞、傷患救護等，驗證其戰災搶救演練應處作為。

鄧桂菊表示，全民防空寧可百年不用，也不可一日不備，期勉縣內公務體系須統合民間事業機構針對戰災、工安、人禍想定狀況模擬演練，即使發生就能將災損降到最低。

113年軍民聯合防空（萬安47號）演習期間，飛機、鐵路、高（快）速鐵、公路均正常起降、行駛，其下飛機（船舶、車輛）旅客、接送仍須防空避難，各公、民營照常營運，但應關閉門窗，台灣電力公司不實施斷電措施。

今年軍民聯合防空（萬安47號）演習中部地區，將於7月22日（星期一）下午1點30分至2點30分實施；苗栗縣政府今（20）日召開演習工作協調會。 （警察局提供）

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