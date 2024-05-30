台中三寶大媽「鬼切」 男大生重機的「初音未來」刮花了

張生機車倒地，車身塗裝的虛擬偶像「初音未來」也刮花。（記者張瑞楨翻攝）

2024/05/30 09:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓大學生花大錢，把自己的愛車Yamaha R15重型機車，塗裝上虛擬歌手偶像「初音未來」，不料，昨天傍晚5時許，行駛於台中市西屯區福星北路，張姓婦人騎機車「鬼切」左轉，兩機車相撞，張生的重型機車倒地，「初音未來」刮花受損，兩人受傷皆送醫，警方初步研判，張婦肇事主因為在禁止變換車道標線的路段，違規變換車道，張生部分仍待釐清。

據指出，19歲張姓大學生去年花10多萬元購入一部重型機車，他又花一筆錢，將自己深愛的虛擬偶像「初音未來」，塗裝至愛車車身，網路資料顯示，「初音未來」是日本克理普敦未來媒體公司於2007年銷售的虛擬女歌手，發售後大受歡迎，坊間也出現大量翻唱歌曲等次文化。

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中市警局第六分局調查，案發路段是西屯區福星北路與文華路138巷口，兩人都是騎機車於福星北路，同方向往福星路行駛，不料，位於外側車道的張婦（62歲），卻在禁止變換車道的路段突然左轉，亦即俗稱的「鬼切」，她試圖轉至文華路138巷，在內車道直行的張生閃避不及而撞上，監視器畫面顯示，當時撞擊力量頗大，兩人都是連人帶車，在路面滑行10公尺之遠。

六分局交通分隊調查，2人都沒有酒駕，車損部分，張生機車左側車身撞損，張婦機車的前車頭撞損，初步研判肇事因素，張婦是在禁止變換車道標線處，違規跨越車道左轉，張生部分仍待調查。

張生與張姓婦人都受輕傷，由救護車送醫。（記者張瑞楨翻攝）

張生與張婦撞擊力量大，兩人都連人帶車摔出滑行逾10公尺。（記者張瑞楨翻攝）

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