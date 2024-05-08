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台南女童走斑馬線遭撞死 社運團體控警：漠視騎樓違停

去年一名台南女童過斑馬線遭車撞死，一年後社運團體到案發現場弔祭。（民眾提供）

去年一名台南女童過斑馬線遭車撞死，一年後社運團體到案發現場弔祭。（民眾提供）

2024/05/08 22:44

〔記者王捷／台南報導〕去年一名台南女童過斑馬線時遭休旅車撞死，一年後社運團體除到案發現場弔祭，並質疑警方漠視機車騎樓違停，影響民眾通行權益。

針對未積極取締的指控，警五分局回應，這是台南市政府的「騎樓暢通計畫」，騎樓只要留有1.5米通行範圍，對機車違規停車、流動攤販，警方就暫時不予開單取締，兼顧店家經商與民眾停車需求，儘管如此，警五分局在成功路段仍然開出2944張違停罰單。

此外，「不停讓行人」也是五分局的執法重點，從去年5月1日到今年同期，警方專案執法共取締1808件不停讓行人的違規，比前一年同期多開了1577張罰單。而在同一時間內，轄區內發生與不停讓行人有關的事故，則從去年的114件降為94件，減少20件、下降17.5%。

一對母女去年5月8日在台南市北區忠義路、成功路口斑馬線遭杜姓女子開休旅車撞擊，導致母親重傷、3歲女兒死亡。成功路和忠義路口是行人事故熱區，警方說，去年5月8日到今年同期，當地已發生2起行人事故，而前一年同期是8起，下降了25%。五分局表示，市府相當重視行人安全，未來會持續加強路口執法與宣導。除了不定期的專案路口執法外，也會利用各種機會場合，如機關、學校、公司、社區座談會等，向民眾宣導汽機車一定要禮讓行人的交通安全觀念。

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