台南抽水站清淤工人踩空陷爛泥 同事面前活活溺斃

安南區抽水站的大排水口。（民眾提供）

2024/05/07 21:44

〔記者王捷／台南報導〕台南市安南區的抽水站大排水溝，固定都會找外包公司清除水藻，避免水質優養化，6日林姓工人下水撈水草，結果不小心踩空，雙腳又陷入爛泥無法掙脫，同事要去救他時也踩空，在同事被拉上岸之際，只能眼睜睜看著林男溺斃，警方目前排除外力介入，預計安排8日相驗。

安南區每遇上暴雨就會淹水，因此設立許多抽水站，但是排水溝時常會有水草，每年定期會清理同時清淤，過去外包公司都是請怪手挖掘，不過今年廠商為了清潔更仔細，使用人力來清淤、除水草，雖然依規定在水邊作業必須穿著救生衣，但疑因工作太操勞，6日清淤的工作人員並未穿上救生衣。

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6日下午3點多，林姓工人在岸上先用長桿子把水面上的水草集中，在下水撈水草時，疑因大意踩空，滑入排水溝深處，排水溝的結構類似V字形，中央處水更深，且多有淤泥，林男雙腳陷入淤泥，越掙扎陷越深。

同事見狀急忙下水救人，不料也踩空滑入深水處，眾人急忙合力先將同事救起，讓他未陷入淤泥中，但林男卻已經陷入危機，消防局搜救人員把林男被救上岸後，他已沒有呼吸心跳。

警方抵達後對現場進行勘查，同時詢問在場2名證人，確定這件意外沒有人為因素，林男的同事都很難過，眼睜睜看著林男在眼前溺斃卻無能為力，檢方將在8日相驗，進一步確定死亡原因。

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