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首頁　>　社會

退休女師購347個「生基位」 未獲利先噴飛千萬老本

警方逮捕詐團成員。（警方提供）

警方逮捕詐團成員。（警方提供）

2024/05/06 20:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市六旬王姓婦人是退休老師，因想改運接觸到林姓男子等人介紹的「生基位」，陸續購入347個，想透過優惠價格購入再原價出售，從中賺取暴利，但期間察覺有異欲討回投資上千萬款項未果，驚覺上了詐團賊船憤而報案，警方循線將林男等4人逮捕到案，檢方也在近日偵結，依詐欺罪起訴。

台中市第六分局永福所長賴進忠今天說明案情指出，該所去年8月間接獲王姓婦人（66歲）報案，表示去年3月間為了想賺錢改運，接觸到林男（33歲）等人公司推銷的「生基位」，以為可能是自己一次改變人生的機會，便毅然而然投入生基位業務的工作，並在這段期間內陸續砸入1100萬元，購買347個生基位。

王婦說，因一時不察，誤以為透過優惠價格購入，再以原價出售，可獲取中間巨額暴利，但隨著接觸深入，驚覺公司運作有異，便想收手退出，並要求退回當初投資的款項，但林男等人則以負債比、稅金及資金流等巧立名目，反向她索討150萬元，才能贖回其本金，她這才看清詐騙集團本質，果斷報警並配合面交查緝集團成員。

賴說，林男等4人組成的公司，向被害人兜售民俗儀式中用來轉運的「生基位」，以詐團成員假冒虛構買家，創造虛假交易需求，以及高厚利假像，藉此誘騙被害人投資並加入業務行列，警方在去年9月間陸續收網，帶回涉案林男、假業務及面交車手等4人送辦，全案經台中地檢署近日偵結，依詐欺罪起訴林男等4人。

警方呼籲民眾，審慎投資有關「生基位」、「靈骨塔」等投資標的，應了解投資項目實際現況及運作，並注意仲介是否使用「節稅」、「手續費」等巧立名目的方式，誘導民眾提領現金或匯款，如遇上述情形儘速撥打110確認，維護自身財產安全。

警方查扣的贓款。（警方提供）

警方查扣的贓款。（警方提供）

警方將詐團成員移送法辦。（警方提供）

警方將詐團成員移送法辦。（警方提供）

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