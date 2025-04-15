議員落選人林欣德嗆藝人「嘻小瓜」不男不女遭圍剿 民眾黨急切割

嘻小瓜本人也怒轟「現在『提名市議員』都這種發言程度嗎？」（翻攝自Threads）

2025/04/15 17:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾代表民眾黨參選台中市議員的林欣德，近日跑到藝人「嘻小瓜」社群嘲諷他「男不男、女不女」，遭大批網友圍剿，嘻小瓜本人也怒轟「現在『提名市議員』都這種發言程度嗎？」隨著輿論延燒，民眾黨今天（15日）跳出來切割，要求林欣德出面道歉。

嘻小瓜昨天（14日）在臉書PO搞笑影片，林欣德在留言區冒出來嘲諷「男不男、女不女，是什麼碗糕？」，嘻小瓜隨即怒回「原來現在『提名市議員』都這種發言程度的嗎？」，不料林欣德又嗆「沒辦法，我看到你們這種就反胃！」

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嘻小瓜之後在Threads貼上林欣德的歧視發言，氣憤表示「很抱歉 我沒有政治色彩，但這種發言適合當為民服務的角色嗎？我是不會接受把我繳的稅金，成為這樣的發言者的薪水！」

林欣德遭大批網友撻伐之際，民眾黨青年部今天到嘻小瓜Threads留言，「我們絕不認同這樣的歧視言語。愛沒有對錯，更不該成為評價他人的標準，更不該是抵損他人的理由。台灣是一個多元、開放、友善、包容的國家，現在是，未來也會繼續是！不管他曾經擔任什麼樣的職務，這樣的言論都不能代表台灣民眾黨！林欣德請你出來道歉！」

網友則紛紛在民眾黨青年部的留言下方酸，「叫黨員道歉而已？不用加強全黨的性別平等教育嗎？你們黨主席就最厭女的，還是你們不敢叫黨主席上課？」、「講得很像很有理！但偏偏你們民眾黨支持者其黨員都是這種」、「你們前黨主席也是這副德性，論失言的性別議題，他說第二可沒人敢說第一」、「不道歉的話勒？ 阿你也沒講結果是什麼。我幫你講啦，沒道歉我們民眾黨也不會怎樣喔」。

曾被民眾黨提名參選台中市議員的林欣德，近日跑到藝人「嘻小瓜」社群嘲諷他「男不男、女不女」，遭大批網友圍剿。（圖翻攝自林欣德臉書）

民眾黨切割林欣德。（圖翻攝自嘻小瓜Threads）

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