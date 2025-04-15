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    週五又有鋒面影響到週日 下週二還有另一波

    明天白天氣溫回升，感受溫暖或微熱，西半部可達29到30度，日夜溫差大，早出晚歸記得添加衣物。（記者田裕華攝）

    明天白天氣溫回升，感受溫暖或微熱，西半部可達29到30度，日夜溫差大，早出晚歸記得添加衣物。（記者田裕華攝）

    2025/04/15 17:22

    〔記者林志怡／台北報導〕近期天氣晴朗穩定，彷彿已經進入夏天，但中央氣象署提醒，週五起受到鋒面接近、通過影響，各地天氣轉趨不穩定，北部、中部地區及南部山區、花東等陸續有降雨出現，下週一雖降雨稍有緩和，但週二起又有另一波鋒面影響台灣。

    中央氣象署預報員林定宜指出，明天清晨受到輻射冷卻影響，近山區、平地氣溫偏低，僅15到19度，但東北季風減弱，環境轉為東南風，各地天氣維持穩定，白天氣溫回升，感受溫暖或微熱，西半部可達29到30度，東半部約25到28度，日夜溫差大，早出晚歸記得添加衣物。

    林定宜說，晴朗穩定、溫暖微熱的天氣持續到週四，週五起受到鋒面逐漸接近影響，各地天氣轉趨不穩定，北部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後山區零星短暫陣雨。

    此外，這波鋒面週六位於台灣北方海面，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後中部地區、其他山區有局部短暫雷陣雨，待鋒面於週日通過台灣，中部以北、東北部、南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，花東有零星短暫陣雨。

    林定宜說，鋒面通過後，下週一水氣稍有減少，但北部、東北部仍有短暫陣雨，中南部山區有局部短暫雨，下週二將有另一波鋒面影響台灣，各地水氣再度增加。

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