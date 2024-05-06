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桃園「猴群封街飆車」 逃攔查蛇行慘摔還苦吞7萬罰單

桃園市蘆竹區南青路昨天清晨出現飆車族封路競速，有人逆向騎車，更有大批民眾圍觀。（圖取自YouTube「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」）

桃園市蘆竹區南青路昨天清晨出現飆車族封路競速，有人逆向騎車，更有大批民眾圍觀。（圖取自YouTube「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」）

2024/05/06 12:14

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市一群改裝車騎士昨（5日）清晨5點多霸佔蘆竹區南青路高速鐵路高架段下方平面車道，封街飆速競技，有駕駛人駕車經過還得躲避逆向的改裝機車，氣得將行車紀錄器影像上傳網路，抨擊「猴群封街飆車」卻未見警察取締。

對此，警方澄清並出示取締畫面，指接獲反映立即啟動快打警力到場，其中一名20歲蔡姓機車騎士在警方示意攔查時高速逃竄，出現蛇行、逆向、闖紅燈等嚴重違規行為，最後自摔被查獲，員警開出高達7萬元的罰單，另調閱路口監視畫面，已掌握其餘車輛，將分別依其違規樣態以道路交通管理處罰條例製單開罰。

有網友昨天清晨5點多駕車行經桃園市蘆竹區南青路，先在車前看方有1群人聚集，原本以為是進香團陣頭，靠近時卻發現是「猴群」騎改裝機車聚集，更將內側車道封路飆車競速，每台機車都改管改得超大聲，「猴群」中多人沒戴安全帽，還出現逆向行駛，引來不少人聚集圍觀，目測現場約有40至50人，卻沒看到警方取締，因而將行車紀錄器影像上傳至網路影音平台YouTube「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」，引來網友留言撻伐「無法無天」、「又到繁殖季了」、「群猴亂舞」、「2024年還有大度路場」」。

蘆竹警分局對此表示，昨天清晨5點31分接獲民眾報案，指南青路有改裝車聚集飆車，隨即啟動快打警力到場，飆車族見警方到場後即四散逃逸，其中一名蔡姓騎士被員警示意攔查卻高速逃竄，不服取締出現蛇行、逆向、闖紅燈等行為，最後自摔而被攔獲，警方依道路交通管理處罰條例第13條（遮蔽號牌行駛）、第48條（未依規定二段式左轉）、第42條（變換車道未打方向燈）、第53條（闖紅燈）、第43條（蛇行）、第45條（逆向行駛）、第60條（不服警方稽查取締）等違規事實，開出總額高達7萬元的罰單。

蔡姓騎士最後車輛失控自摔，被警方開出總數7萬元的多張罰單。（記者余瑞仁翻攝）

蔡姓騎士最後車輛失控自摔，被警方開出總數7萬元的多張罰單。（記者余瑞仁翻攝）

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