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苗縣消防局辦訓 將成全台最多繩索救援戰力縣市

苗栗縣政府消防局獲內政部消防署支持，自辦2梯次初級繩索救援班訓。 （苗栗縣政府消防局提供）

苗栗縣政府消防局獲內政部消防署支持，自辦2梯次初級繩索救援班訓。 （苗栗縣政府消防局提供）

2024/05/05 11:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕因應現今多變的災害環境，消防人員出勤時往往需要仰賴繩索救援。苗栗縣政府消防局獲內政部消防署支持，近2週來自辦2梯次初級繩索救援班訓，共有54名隊員參訓，預期10日結訓後，加上原有6名繩索救援證照隊員，將有60名繩索救援菁英，成為全台擁有最多初級繩索救援證照人員的縣市。

苗縣消防局表示，現今災害環境多變複雜，尤其台灣位處地震帶上，像近期發生的0403花蓮強震，造成建物倒塌，無法正常由出入口救援，除架梯也需要運用繩索，且苗栗縣境多山，遇墜落事故，隊員也經常得架設繩索下降救援。

日前，消防署辦理年度初級繩索救援班訓練，苗縣消防局計有54名隊員報名，消防局考量人數眾多，獲消防署支持於縣訓練中心現地自辦2梯次班訓。第一梯次24人於上個月29日展開，第二梯次30人將於6日開訓。

消防局表示，參訓的54名隊員，都要接受40個小時的課程訓練，課程內容包含有繩索規範介紹、技術背景說明、繩索認知、各式繩結簡介、個人保護裝備介紹與選擇、繩索行進技巧、固定點架設、滑輪拖拉系統及下放系統等，並有救援情境操作與測驗，及術科測驗。

消防局表示，目前縣內已6名繩索救援證照隊員，預期10日結訓後，將有60名繩索救援菁英，成為全台擁有最多初級繩索救援證照人員的縣市，為消防戰力增添能量。

參訓隊員學習繩索救援技術。（苗栗縣政府消防局提供）

參訓隊員學習繩索救援技術。（苗栗縣政府消防局提供）

因應現今多變的災害環境，消防人員出勤時往往需要仰賴繩索救援，參訓隊員學習繩索救援技術。（苗栗縣政府消防局提供）

因應現今多變的災害環境，消防人員出勤時往往需要仰賴繩索救援，參訓隊員學習繩索救援技術。（苗栗縣政府消防局提供）

參訓隊員進行繩索救援情境操作。（苗栗縣政府消防局提供）

參訓隊員進行繩索救援情境操作。（苗栗縣政府消防局提供）

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