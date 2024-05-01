轎車停紅燈不禮讓救護車 警開罰3600元吊銷駕照

白色轎車在台南東區路口停紅燈不避讓後方急駛而來的救護車，遭到網友批判。（警方提供，記者王俊忠翻攝）

2024/05/01 13:17

〔記者王俊忠 ／台南報導〕有網友在網路「社會事新聞影音」平台po出1段影片批判指，4月30日傍晚6點多在台南市東區長榮路1段與府連東路口停等紅燈時，路口1輛白色轎車像龜步、不避讓後方警鈴大響急駛而來的救護車。對此，轄區市警一分局說，已接獲網路檢舉，依法可罰3600元台幣及吊銷駕照。

從網友po出的影片可以看出，後方救護車警鈴大響時，在路口停等紅燈的幾輛機車與內側車道的汽車有避讓動作，幾輛機車都避閃到右側路旁禮讓救護車；但外側車道有1輛白色轎車就是未立即閃避、還停在路口阻擋後方救護車前進，白轎車最後緩步前進，救護車才得以在路口向左轉彎、繼續前行。

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南市警一分局東門派出所長陳宗鑫說明，有關民眾網路貼文，反映白色轎車疑未禮讓救護車行為，該分局已接獲民眾線上檢舉，依據道路交通管理處罰條例第45條2項規定：聞消防車、救護車等車輛，不立即避讓者，可處汽車駕駛人新台幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

警方呼籲駕駛人駕車途中如聽到救護、消防等車輛警鳴聲，應立即避讓給緊急車輛通行，以確保黃金救援時間。

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