模範醫師偷吃護理師 妻子指控亂來還被要求驗梅毒

模範駐院醫師遭妻子指控與謝姓護理師暗通款曲，當街親密摟抱。（情境照）

2024/04/30 07:53

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄某醫學中心神經外科朱姓醫師曾獲選模範駐院醫師，竟被妻子指控與謝姓護理師暗通款曲，不但藉外島義診同遊當街親密摟抱，還曾被要求梅毒檢查，妻子對朱、謝提告求償百萬，橋頭地院判被告連帶賠償30萬元，可上訴。

原告李姓人妻主張，她與朱姓醫師到今年5月20日結婚將滿10周年，育有二子，朱姓醫師是神經外科主治醫師，謝女為手術室開刀房護理師，兩人竟私下暗通款曲，2021年3月，由朱刷卡購票一同搭機到澎湖旅遊，並曾單獨同桌共食，餐後在大街上親密擁吻摟抱。

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李女還懷疑丈夫罹患性病，被醫師要求驗梅毒，指控丈夫確實已經有為婚外性行為，嚴重侵害其配偶權，致受有精神上之損害，求償100萬元。

朱辯稱，當時是到澎湖出差，非與謝女同赴澎湖旅遊，且兩人是不同時間回高雄，雖有見面用餐，但只是一般同事朋友聚餐，他習慣對男性或女性友人均會以擁抱等方式表達對朋友或同事的支持，並無違反善良風俗或嚴重踰越男女分際之行為，至於梅毒性病檢查，並無法證明他患性病，實際上也未染病。

橋頭地院勘驗原告所提2段街頭親密光牒，已逾越一般社交禮儀之界線，顯屬男女朋友或夫妻間之親密舉動，被告間確有原告所指逾越一般男女正常往來，連帶賠償以30萬元為適。

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