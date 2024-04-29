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潮境公園驚傳海大學生背重物溺斃 保育區水域暫封閉1天

基隆潮境公園保育區今天有人溺水，封閉1天。（記者盧賢秀攝）

基隆潮境公園保育區今天有人溺水，封閉1天。（記者盧賢秀攝）

2024/04/29 10:42

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆潮境公園今天發現有1人溺水死亡，經查為海大學生，未申請至保育區潛水，死因可疑，市府決定關閉潮境保育區水域1天。

基隆市政府產業發展處表示，今天在基隆潮境公園保育區海域發現1名男子溺水，到院前已無生命跡象，送院後宣告不治。經查該男子並沒有依規申請保育區潛水，且身上揹有大量重物，死因可疑，為慎重起見，暫時封閉潮境保育區水域1天，以釐清該男子身分及其死亡原因。

市府產業發展處處長林鼎超表示，目前潮境保育區針對水域遊憩部分設有總量管制，進行水域活動須事先申請，且應於開放時間內由指定出入口進出水域。經查該名男子為海大學生，並未依規申請，且身上揹有大量重物，死因可疑，慎重起見，不排除有其他可能性，已調閱入口相關監視器，並且暫時封閉潮境保育區水域1天。

救援教練表示，發現該名男子當時位於潮境保育區水下約1至2米處，身上揹有背包，且背包內放置大量重物如啞鈴等，雖聯手學員進行搶救，但發現時該名男子已經沒有生命跡象。

潮境保育區因水下生態豐富，是北台灣潛水客的朝聖之地，基隆市政府今年4月1日開始進行總量管制，採行線上實名制登記措施，並採上下午分流制度。陸域每天以200人為限，水域平日200人、假日400人為限。當地6里居民及經專案申請的研究調查人員不在此限。

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