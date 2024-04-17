河岸打賭「游到對岸給1千」 失蹤緬甸生尋獲成冰冷遺體

消防人員今持續搜尋失蹤學生，今早在水面發現1具浮屍，將其打撈上岸後確認為版男。（記者陸運鋒翻攝）

2024/04/17 13:09

〔記者陸運鋒／新北報導〕就讀新北市永和某私立高職緬甸籍版姓學生，前晚與3名同學到堤外公園飲酒聊天，期間坤姓、黃姓同學向不諳水性的版男說「游到對岸給你一千元」，說完便跳入水中游至對岸，但3人相繼離開後未發現版男蹤跡，驚覺事態不妙通報校方，警消今早持續進行搜索，稍早在水中發現1具浮屍，將其打撈上岸後，確認為版男遺體。

警方調查，23歲版男、22歲黃、坤男及19歲徐女，前天晚間8時許，他們相約到永和區綠光河岸公園喝啤酒及吃滷味，而後黃、坤覺得天氣太熱，因此提議比賽游泳至對岸。

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據查，黃、坤對不會游泳的版男打賭說「游到對岸就給你一千元」，說完後即跳入新店溪游了150公尺至台北市端，而徐女在看完2人比賽後，便告知版男要返回學校宿舍休息，獨留他在場等候。

黃、坤步行返回現場時，未發現2人蹤跡，於是撿起版男遺留現場的背包，就要前往捷運站搭車，途中卻驚見版男的背包內放著衣物及手機，2人嚇得趕緊折返現場尋找版男下落，之後通報學校老師報警求助。

警消表示，今持續出動橡皮艇及空拍機搜尋，在中午12時許於台北市端發現1具浮屍，便將其打撈上岸，通知親友、同學到場指認後，一度無法辨識是否為昨失蹤的版姓學生，但經過與家屬視訊通話後，才確認其身分，而鑑識人員採證後，並未發現版男身上有明顯外傷，死因將由檢察官進一步相驗釐清。

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