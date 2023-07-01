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    1年撈到16具遺體 芝加哥居民憂出現連環殺人魔

    美國芝加哥水域自去年以來至少有16具遺體被打撈上岸，民眾擔憂當地出現了連環殺人魔。圖為芝加哥密西根湖湖岸。（美聯社）

    美國芝加哥水域自去年以來至少有16具遺體被打撈上岸，民眾擔憂當地出現了連環殺人魔。圖為芝加哥密西根湖湖岸。（美聯社）

    2023/07/01 16:59

    〔即時新聞／綜合報導〕美國伊利諾州芝加哥的芝加哥河和密西根湖等水域，自去年以來至少有16具遺體被打撈上岸，死者分別為10男6女，消息傳出後讓不少民眾懷疑這已超出巧合的範圍，並擔憂當地出現了連環殺人魔，芝加哥警察局對此尚未回應。

    《紐約郵報》報導，當地最新被打撈起的死者為26歲男子伊諾斯（Noah Enos），他6月12日在搖滾音樂會現身後失蹤，17日在相隔1個街區的水域成了浮屍，當局並未透露他的死因，家屬則找來私家偵探協助，希望能幫伊諾斯伸張正義。

    除了伊諾斯之外，依照發現時間往回推的15名死者，分別是今年5月打撈起的死因不詳女無名屍，以及今年4月死因不明的46歲男子賈西亞（Richard Garcia），在聯邦快遞上班的他被發現時還穿著制服，同月還有21歲男死者、海軍士兵格雷（Seamus Gray），死因為溺斃但原因（謀殺案或意外、輕生等等）未確定。

    今年3月，24歲男子奧爾杜諾（Joel Orduno）遺體被打撈上岸，死因為溺斃但原因不明。今年2月，成為浮屍的23歲男子拉克（Anthony Rucker）被認定為尋短溺斃。

    去年12月，21歲男子蘇伯特（Krzysztof Szubert）在水中被打撈出來，認定為意外溺水，同月還有25歲男子薩爾維諾（Peter Salvino）意外溺斃，他們的共通點就是生前都飲用大量酒類。

    去年6月，男子布朗（Hayward Brown）遺體尋獲，認定為意外溺斃。去年5月，男子索特洛（Daniel Sotelo）溺水身亡，原因不明，同月還有女子布魯克森（Natally Brookson）在水中喪命，死因不詳。

    去年4月，女子阿拉尼斯（Karina Pena Alanis）被認定為輕生溺斃，同月另有1名曾姓女子溺水但原因不明，除此之外，去年4月還有1男1女無名浮屍，死因皆不詳。去年3月，女子馬丁（Kathleen Martin）溺斃且原因不明。

    美國中央情報局（CIA）及聯邦調查局（FBI）前探員沃爾德（Tracy Walder）認為，當中存在連環殺手作案的可能，因為不少遺體是在遠離死者失蹤地點被發現的，並且短時間內出現了多名受害者，在這樣的情況下很難說是巧合。另外，沃爾德透露，將遺體拋棄在水中，能夠很大程度地消除法醫學上的證據。

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