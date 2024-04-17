河岸飲酒打賭「游過去給1千」緬甸生失聯打撈中

消防人員出動橡皮艇進行打撈。（記者陸運鋒翻攝）

2024/04/17 05:30

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市某私立高職四名緬甸籍僑生，前晚到永和堤外公園飲酒聊天，期間二名男學生一時興起提議游泳比賽，並對不諳水性的版姓同學說「游到對岸給你一千元」，說完後跳入水中游至對岸，但三人相繼離開後，卻未發現版男蹤跡，驚覺事態不妙通報校方，警消從昨晨打撈至晚間仍未果，今天將持續搜尋。

永和警分局調查，廿二歲黃男、坤男、十九歲徐女及失蹤的廿三歲版男，四人就讀永和某私立高職二年級，前晚八時許，他們相約到永和區綠光河岸公園喝啤酒、吃滷味，二小時後，黃、坤二人因覺得天氣熱，提議比賽游泳至對岸。

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據了解，黃、坤二人對不會游泳的版男打賭說「游到對岸就給你一千元」，說完後即跳入新店溪中，游了一百五十公尺左右至台北市端，而徐女在看完二人比賽後感到疲累，便告知一旁的版男要先行返回學校宿舍休息，獨留版男在場等候。

據查，黃、坤從中正橋步行返回現場，未發現版男及徐女蹤跡，認為他們已返回學校宿舍，撿起版男遺留現場的背包，就要前往附近捷運站搭車，途中卻驚見版男的背包內放著衣物及手機，二人嚇得趕緊折返現場尋找版男下落，而後通報學校老師報警求助。

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