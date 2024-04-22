中市搜救犬全通過國際評測 拉布拉多Queen是學霸

其中米黃色拉布拉多品種的Queen，短時間內接連通過初、中期檢測，堪稱同期中的學霸。（台中市消防局提供）

2024/04/22 16:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市消防局搜救犬隊本月17日至21日參加高雄市政府辦理的瓦礫搜救犬IRO國際評測，5隻犬隻全數通過，為受測隊伍中，中級犬隻通過認證數量最多單位，尤其是米黃色拉布拉多品種的Queen，更是在短時間內接連通過初、中期檢測，堪稱同期中的學霸。

消防局說明，國際搜救犬組織（International Search and Rescue Dog Organisation，簡稱IRO）為國際馳名的搜救犬認證組織，是瓦礫堆、廣域、水域、雪崩、路徑追蹤及足跡追蹤犬隻等認證權威，評測分為初、中、高級，通過中級以上搜救犬，才能投入國際人道救援工作。

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而此次評測，台中市搜救犬Uno和Ring報名初級，Parker、Rooney和Queen則參加中級測驗，全數順利通過，而為了參加這次評測，搜救犬隊除進行一連串密集訓練外，還移地至消防署竹山訓練中心、高雄市搜救犬訓練場，讓犬隻適應各種陌生場域、天候，展現高度企圖心。

而參加評測犬隻中，Uno、Ring和Queen等3隻搜救犬入隊時間相近，接受培訓均未超過1年，能夠通過評測實屬不易，其中Queen在去年11月才通過初級檢測，這次又通過中級，更是同期中的學霸。

消防局進一步說明，養成搜救犬訓練的難度在於其要求犬隻具有高度的專注力、敏捷性和適應性，訓練過程涉及到處理各種環境和情境，包括在不同的地形和氣候下工作，以及應對壓力和緊急情況，也必須學習聆聽指示並與領犬員緊密合作，這需要時間和耐心來建立良好的溝通和信任。

簡而言之，搜救犬訓練是一項高度挑戰性的工作，需要專業知識和毅力，而4月及5月是台中市搜救隊的輪值月，期間若國外若有重大災害發生，搜救犬隊將有1隻高級搜救犬及3隻中級搜救犬可以配合消防署執行國際人道救援任務。

台中市消防局搜救犬隊參加國際評測，5隻犬隻全數通過。（台中市消防局提供）

搜救犬參加評測的情形。（台中市消防局提供）

搜救犬參加評測的情形。（台中市消防局提供）

其中米黃色拉布拉多品種的Queen，短時間內接連通過初、中期檢測，堪稱同期中的學霸。（台中市消防局提供）

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