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花蓮強震》仍有3人失聯 消防局將持續派人搜索

太魯閣國家公園砂卡礑步道因0403地震大崩塌，造成8人在此失聯，搜救人員冒險歷經千辛萬苦昨天順利找到游姓一家五口。（花蓮縣消防局提供）

太魯閣國家公園砂卡礑步道因0403地震大崩塌，造成8人在此失聯，搜救人員冒險歷經千辛萬苦昨天順利找到游姓一家五口。（花蓮縣消防局提供）

2024/04/11 09:31

〔記者王錦義／花蓮報導〕太魯閣國家公園砂卡礑步道因0403地震大崩塌，造成8人在此失聯，目前已經找到胡姓女子、游姓一家5口合計6人，剩下澳洲籍新加坡夫妻二人尚未尋獲；另外還有和仁中和礦區蕭姓男子失聯，消防局將持續派員搜索，但中和礦區現場環境陡峭惡劣，前進相當困難。

花蓮特搜大隊長簡弘丞說，昨天透過重機具配合30多名搜救人員、3隻搜救犬在砂卡礑步道0.5K大崩壁處順利找到游姓一家五口，並在傍晚把5人全數帶出送往殯儀館；今天將透過重機具持續在大崩壁處開挖翻找，由於重機具無法前進到1.5K五間屋、1.8K大水管的崩塌處，因此後面仍會派搜救人員跟搜救犬以人力尋找。

花蓮縣消防局指出，針對秀林鄉和仁礦區中和礦場1司機失聯，今早出動13人，警消6、礦區人員7、3怪手，由副大隊長指揮，高繞到山頂，持續於熱區開挖並搜索；秀林鄉砂卡礑步道2外籍人士失聯，出動警消10、義消5人、1搜救犬、5怪手，由大隊長指揮，持續於熱區開挖並搜索。

新加坡夫妻3日到砂卡礑遊玩後失聯，附近種山蘇的王姓農民昨說，地震後他遇到滿身是灰的澳洲遊客避難，對方曾說地震發生前在1.8公里大水管處和這對夫妻聊天，分開沒多久就地震，他認為外籍夫妻「他們百分之百就埋在那邊（大水管）」。

針對秀林鄉和仁礦區中和礦場1司機失聯，花蓮縣消防局今早出動13人和怪手持續搜索。（花蓮縣消防局提供）

針對秀林鄉和仁礦區中和礦場1司機失聯，花蓮縣消防局今早出動13人和怪手持續搜索。（花蓮縣消防局提供）

太魯閣國家公園砂卡礑步道因0403地震大崩塌，造成8人在此失聯，搜救人員多日冒險搜救。（花蓮縣消防局提供）

太魯閣國家公園砂卡礑步道因0403地震大崩塌，造成8人在此失聯，搜救人員多日冒險搜救。（花蓮縣消防局提供）

太魯閣國家公園砂卡礑步道因0403地震大崩塌，造成8人在此失聯，搜救人員冒險歷經千辛萬苦昨天順利找到游姓一家五口，搜救犬Wilson再次建功。（記者王錦義攝）

太魯閣國家公園砂卡礑步道因0403地震大崩塌，造成8人在此失聯，搜救人員冒險歷經千辛萬苦昨天順利找到游姓一家五口，搜救犬Wilson再次建功。（記者王錦義攝）

太魯閣國家公園砂卡礑步道因0403地震大崩塌，造成8人在此失聯，搜救人員冒險歷經千辛萬苦昨天順利找到游姓一家五口，搜救犬Wilson（左一）再次建功。（記者王錦義攝）

太魯閣國家公園砂卡礑步道因0403地震大崩塌，造成8人在此失聯，搜救人員冒險歷經千辛萬苦昨天順利找到游姓一家五口，搜救犬Wilson（左一）再次建功。（記者王錦義攝）

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