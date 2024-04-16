周典論涉連署收賄案首開庭「身體不適」一度休庭 律師請求交保

今天到屏東地院旁聽的屏東縣議會副議長盧文瑞希望法官能基於人道立場，准予周典論交保就醫。（記者李立法攝）

2024/04/16 19:57

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣議長周典論涉違法為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書案，經屏檢偵結依違反總統副總統選舉罷免法起訴後，屏東地院今天首度開庭審理，羈押中的周典論出庭抗辯，強調他是被冤枉的；庭訊中因周典論身體不適一度休庭30分鐘，復庭後，周的委任律師以周心臟血管阻嚴重，必須就醫治療，請求屏東地院准予交保；審判長吳昭億宣布5月7日將召開延押庭。

檢方起訴內容指出，周典論去年9月分2次在新園住處交付500萬元給周品全，以每份500元對價要求蒐集連署書，周品全再請潮州鎮公所雇員陳亮源，以及宮廟堂主黃孝義、潘孟楹夫妻處理，以每張200元對價邀人連署，取得數10份連署書，檢察官今年2月間依違反總統副總統選罷法將5人起訴移審屏東地院，認為周典論戕害民主政治正常發展，以金錢影響連署及選舉結果，且否認犯行、難認有悔悟之意，建請從重量刑，繼續羈押周典論，周品全、陳亮源、潘孟楹、黃孝義4人緩起訴3年，各支付公庫50萬元、20萬元、10萬元、10萬元。

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周典論雖坦承交付500萬元給周品全，但強調這些錢不是郭台銘提供，而是他個人的錢，是用來推動連署的工作費用，要給拉民眾來參與連署的人，每10份連署書有5000元的工作費用，他一再告知周品全，參與連署的人不能拿到錢，若拿到錢就是違法。

法官認為周典論否認犯行，對於交付500萬元一事，前後供述不一，與相關被告及證人所言大相逕庭，且部分金錢確實流到選民，周典論住處監視器在案發後遭格式化，有影響證人、勾串共犯及湮滅證據之虞，於是作出繼續收押禁見3個月處分。

屏東地院今天首度開庭，羈押中的周典論出庭後解下手銬應訊，面對審判長吳昭億詢訊是否有違反總統副總統選舉罷免法的行為，周當庭否認，強調他交付的500萬元是工作費，不是收購連署書的費用；委任律師葛光輝等人除要求調閱相關證物外，並請求法院准予周典論交保，因周患有心臟疾病，心血管阻塞率超過7成，已達需安裝心導管支架的程度，將另行具狀聲請交保；下午到法庭旁聽關心審判進度的屏東縣議會副議長盧文瑞希望法院能基於人道立場，准予周典論交保就醫，周身為議長，一定會坦然面對司法。

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