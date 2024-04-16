「德東飆車王」簡祥宇撞死婦人 高院裁定延長限境8個月

「德東飆車王」簡祥宇。（資料照）

2024/04/16 17:45

〔記者楊國文／台北報導〕被稱為「德東飆車王」的簡祥宇，前年在北市天母撞死謝婦，一審依過失致死等罪判4年，高等法院審理時簡男認罪請求減刑，並賠償謝婦家屬等人，日前獲改判2年10月；高院今下午開庭訊問簡男，裁定自本月29日起，延長限制出境、出海8個月。

簡祥宇前年涉嫌以逾80公里時速狂飆，並衝撞走在北市士林區斑馬線上的66歲謝婦和2名女高中生，造成謝婦傷重死亡，2少女骨折，簡男出庭卻辯稱「行人突然衝出來」，還嗆聲「如果被重判，要簽死亡同意書安樂死」，態度囂張，一審依過失致死等罪判簡男4年，高等法院審理時簡男改口認罪請求減刑，並拿出240萬元賠償謝婦家屬、2少女，日前獲改判2年10月，可上訴三審。

請繼續往下閱讀...

高院考量簡男之前被限制出境、出海的期限，將於本月28日屆滿，今下午傳訊簡男出庭訊問。

簡男表示已認罪，且被害人和解、賠償，沒有限制出境、出海必要，但高院認為，此案若上訴三審，為便於將來審判、執行刑期的需要，仍有將簡男繼續限制出境、出海的必要性，裁定繼續執行境管措施。

檢方調查，簡祥宇家族世居北市天母天玉街一帶，在陽明山及芝玉街都有地產，家境富裕。

檢方起訴稱，前年3月18日晚上7時許，39歲的簡男以至少80公里以上時速，在北市士林區高速行駛，當行經士東路、芝玉路的無號誌路口竟未減速，高速衝撞走在斑馬線上的66歲謝婦、2名16歲女高中生，造成謝婦傷重不治，2名少女被撞飛到安全島，身體多處骨折。警方獲報到場，簡男當場承認是肇事者。

承辦檢察官認為，簡男當下煞車痕長達35.5公尺，可推定車速至少有80公里，明顯超速，以過失致死罪起訴簡男；檢方並稱，簡男一再狡辯，可見毫無悔意，另查出簡男曾經在高速公路上恣意駕車，惡行不輕，除造成謝婦無端慘死，兩名少女亦被迫脫離校園，一再承受手術、復健之苦，建請法院判簡男3年以上徒刑。

士院審理時，簡男辯稱當時有減速，還稱謝婦低頭使用手機，未注意有無來車，而且「行人突然衝出來」，他對此感到遺憾。

簡的說法引起謝婦女兒不滿，指醫院急診室說「妳媽媽的傷，是在完沒有煞車竹情況下撞擊的」，女高中生家屬則氣憤不平，請求法官從重量刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法