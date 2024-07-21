台中百歲人瑞趁妻外出放風 頻狀樹叢險成行動除草機

警方透過紙筆與老翁溝通。（警方提供）

2024/07/21 17:45

〔記者許國楨／台中報導〕台中市文姓老翁已百歲高齡，前天不顧妻子「別亂跑」諄諄叮嚀，趁妻子出門看診，他也騎著電動代步車放飛自我，卻疑因天氣太熱操控能力失準，沿路橫衝直撞頻狀樹叢，熱心民眾唯恐衍生意外請警方到場協助，發現老翁有重聽透過紙筆耐心溝通，連人帶車協助平安返家，讓遍尋不著丈夫的妻子十分感謝。

台中市第三分局立德派出所當天中午獲報，東區東光園路一名文姓老翁（100歲），騎乘電動代步車沿途橫衝直撞，還數度衝撞園道的樹叢，險象環生，員警廖子陽、曾郁嵐到場關心，發現老翁雖有重聽，仍能緩緩說出自家地址，但因有鄉音，員警另從老翁身上證件確認住家位置，透過紙筆溝通表示要協助載送他返家。

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老翁得知員警好意，下個舉動卻讓人嚇出一身冷汗，原來老翁欲先將電動車騎到巡邏車後方停放，然猛然倒退到路中的景象實在嚇人，好不容易將其引導至車後，員警也總算鬆了一口氣，將他平安送返住家後，文妻告知，早上已告知丈夫「不要亂跑」，但不知丈夫會耐不住性子，趁著她回診出門，一路騎車到3公里外的東區。

文妻說，回來沒見到丈夫，正慌亂地在住家附近尋找，沒想到最後竟是連人帶車被警方送回，心裡也不禁又好氣又好笑，對於員警協助也雙手合十，表示十分感激。

警方提醒，民眾使用電動代步車應遵守行人相關規定，並加裝反光物品或照明，保障行車安全，出門前請檢查車輛狀況及電力是否充足，倘若在外遇到電力用罄的情況也不用慌張，可撥打110報警尋求協助，而民眾若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住長輩並通知警方協助，讓他們能安全返家。

警方協助老翁連人帶車平安返家，其妻十分感謝。（警方提供）

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