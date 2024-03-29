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獨家》「德東飆車王」簡祥宇撞死斑馬線婦人 獲高院減刑原因曝

「德東飆車王」簡祥宇開車狂飆釀1死2傷。（資料照）

「德東飆車王」簡祥宇開車狂飆釀1死2傷。（資料照）

2024/03/29 18:46

〔記者楊國文／台北報導〕被稱為「德東飆車王」的簡祥宇，涉嫌駕車狂飆，衝撞走在北市士林區斑馬線上的行人，造成謝婦死亡，2少女骨折，簡男辯稱「行人突然衝出來」，還嗆「如果被重判，要簽死亡同意書安樂死」，態度囂張，一審判4年，高等法院審理時簡改口認罪請求減刑，並拿出240萬元賠償，高院今改判2年10月。

檢方調查，簡祥宇家族世居北市天母天玉街一帶，在陽明山及芝玉街都有地產，家境富裕。

檢方起訴稱，前年3月18日晚上7時許，39歲的簡男以至少80公里以上時速，在北市士林區高速行駛，當行經士東路、芝玉路的無號誌路口竟未減速，高速衝撞走在斑馬線上的66歲謝婦、2名16歲女高中生，造成謝婦傷重不治，2名少女被撞飛到安全島，身體多處骨折。警方獲報到場，簡男當場承認是肇事者。

檢察官認為，簡男當下煞車痕長達35.5公尺，可推定車速至少有80公里，明顯超速，以過失致死罪起訴簡男；檢方並稱，簡男一再狡辯，可見毫無悔意，另查出簡男曾經在高速公路上恣意駕車，惡行不輕，除造成謝婦無端慘死，兩名少女亦被迫脫離校園，一再承受手術、復健之苦，建請法院判簡男3年以上徒刑。

士院審理時，簡男辯稱當時有減速，還稱謝婦低頭使用手機，未注意有無來車，而且「行人突然衝出來」，他對此感到遺憾。

簡的說法引起謝婦女兒不滿，指醫院急診室說「妳媽媽的傷，是在完沒有煞車的情況下撞擊的」，女高中生家屬則氣憤不平，請求法官從重量刑。

士林地院審理後，依過失致死罪重判簡男4年。2被害人或謝婦家屬均提起民事賠償，簡男不服判刑4年，上訴高等法院。

審理時，簡男坦承犯行，並對謝婦之死、2女高中生分別提出180萬元、各30萬元賠償金，但被害人或家屬均不願意原諒或和解。

高院審理認定，簡男在市區尖鋒時間以至少80公里時速超速行駛，因而肇事，過失情節重大，但他主動向警方表明是肇事者，符合自首減刑規定，亦先行賠償240萬元，盡力填補損害，改判2年10月，可上訴。

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