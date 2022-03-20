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    司法話題》天母地主兒飆速撞死人／檢啟用防逃新制 扣車扣照凍財產

    簡祥宇被依過失致死罪送辦。（記者劉慶侯翻攝）

    簡祥宇被依過失致死罪送辦。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/03/20 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕男子簡祥宇高速飆車釀成一死二傷悲劇，士林地檢署檢察官複訊後，認定他無串滅證或逃亡之虞，所犯過失致死罪為五年以下刑度，尚非最輕三年以上的相對重罪，不符刑事訴訟法羈押要件，諭知他廿萬元交保，但罕見動用二○一九年修訂的「防逃新制」，命簡男交出車輛、駕照、行照，避免繼續駕車，同時凍結他的不動產，以利被害人後續追償。

    僅次於羈押的強大處分

    防逃新制適用於「有羈押事由、但無羈押必要」案件，修法時，外界聚焦於以「電子腳鐐」監控被告，實際上同條文（刑事訴訟法一一六條之二）第一項第七、第八款規定「未經法院或檢察官許可，不得就特定財產為一定之處分」與「其他經法院認為適當之事項」，是僅次於羈押、威力仍強大的強制處分，不過實務上使用的案例不多。

    過去檢警查扣車輛的理由，通常把它視為「證物」，本次檢察官罕見透過羈押的替代處分來扣車，除可保全證據，以利採證，還可避免簡男繼續開車危害公眾，有機會立下標竿。

    此外，檢察官命簡交付行照與駕照，目的是「交保後不能開車」，以達宣示效果。

    簡男家族有不少房地產，但本案為過失致死，非財產犯罪，檢察官無從主張房產是他的「犯罪所得」或「犯罪工具」查扣，但簡男仍有脫產可能性，故凍結其不動產，既保住未來求償標的，也減少簡男落跑的機會，此可望成為檢察官未來辦案參考方向。檢察官近日將發函地政機關，禁止受理簡男的過戶申請案。

    簡男均同意檢察官的強制處分，但交保後若違反禁制規定，例如拒絕交車、或企圖移轉不動產，檢察官若認定有羈押必要，也可能轉向法院聲請羈押。

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