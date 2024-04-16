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士院法官輕生 司改會哀悼並籲減輕司法官工作負擔

士林地院法官李昭然12日輕生，司改會今表達哀悼並呼籲減輕法官、檢察官工作負擔。（資料照）

士林地院法官李昭然12日輕生，司改會今表達哀悼並呼籲減輕法官、檢察官工作負擔。（資料照）

2024/04/16 16:10

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院法官李昭然疑因不堪工作壓力，12日凌晨輕生，民間司法改革基金會今對此表達沉痛哀悼，並呼籲司法院及法務部應正視司法負擔過重問題，盡速提出減輕法官、檢察官工作負擔的具體措施及其短、中、長期規劃，並對李法官的離世詳細調查原因、切實檢討。

司改會提到，台灣司法負擔愈來愈沉重，司法官工作環境高壓、過勞的情狀，去年已陸續傳出檢警機關被海量案件淹沒。

司改會觀察，大部分基層檢警疲於奔命，案量暴增、嚴重超時的工作，更導致有檢察官累倒送醫、法官當庭昏倒等消息，再觀察檢察官連年的出走潮，可見一斑。

司改會表示，充足人力絕非減輕司法官工作負擔的唯一手段，如果不合理、欠缺效率的工作方法不能改善，法官、檢察官辦案壓力鉅大，又難以獲致成就感時，縱使增加人力也難以留住優秀的法官、檢察官。

司改會強調，司法院、法務部應從「減輕不合理負擔」、「簡化程序」的角度，傾聽基層的聲音後積極檢討，以改善審、檢的無力負荷。

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