第1名結業法官 38歲墜樓亡／傳訊告別妻：我很累…

士院李昭然法官驚傳墜樓不治，院長彭幸鳴、庭長均至為震驚與哀痛，協助家屬處理事宜。（記者楊國文攝）

2024/04/13 05:30

台版柬埔寨受命法官

〔記者楊國文、鄭景議、吳政峰／台北報導〕士林地院三十八歲法官李昭然，昨天凌晨在台北市內湖區民權東路六段的法官宿舍墜樓，被同為法官的妻子發現時已失去呼吸心跳，送醫不治；事故發生前，李曾傳簡訊給妻子表示「我愛妳，抱歉要離開你了」，並稱「我很累」，前一陣子李曾提及「工作壓力很大」等語。警方表示，全案已報請檢方相驗，李男應是輕生，至於輕生原因有待進一步調查釐清。

妻也是法官 救不及…

李昭然為政治大學法律研究所畢業，於司法官學院第五十二期以第一名結業，李妻也是某期司法官特考榜首，在台北地院擔任法官，夫妻在同事眼中是非常優秀、敬業、為人和善的法官，同仁聞此惡耗，均至感震驚與難過。

請繼續往下閱讀...

李昭然是士院審理「台版柬埔寨」案主嫌杜承哲（綽號藍道）等四人犯行的國民法庭受命法官，合議庭去年九月裁定因案卷龐雜，故不採行國民法官制，改採一般審理程序，原本下月宣判，如今受命法官過世，士院表示將依法重開辯論。

據了解，李妻收到丈夫的道別訊息，著急聯繫卻聯絡不上，透過手機定位及搜尋，發現他倒臥宿舍外；家屬和親友告訴警方，未發覺李男最近有異狀。昨天檢警相驗時，李妻頻頻拭淚，相驗完畢後，遺體發還家屬。

生前提及工作壓力大

司法院長許宗力對此表示遺憾與不捨，要求各法院院長多關懷同仁身心狀況，提供適當行政協助。士院院長彭幸鳴和多位庭長獲悉，均感哀痛，昨晨趕往醫院陪伴家屬及協助處理後續事宜，士院表示，即刻啟動心理支持措施，安撫同仁心情。對於李男生前的工作壓力說法，同庭庭長兼士院發言人蔡守訓表示，不清楚李生前曾經表達很累或壓力大。

低調、優秀 法界震驚

司法院人士表示，李法官非常優秀，在國民法官業務上幫忙甚多，夫妻都很優秀且低調，去年還同赴日本考察，無法接受他就這樣不在了。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法