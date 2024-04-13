訴訟變革加重負荷 法官爆出走潮

不少法官在司法院「法官論壇」發言，直指近年因大法官嚴格要求程序保障，慷法官之慨，造成法官業務量遽增，過度工作導致身心疾患。（資料照）

2024/04/13 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕士林地院法官李昭然前天深夜墜樓身亡，法官工作量與心理負擔的議題再度浮上檯面，不少法官在司法院「法官論壇」發言，直指近年因大法官嚴格要求程序保障，慷法官之慨，造成法官業務量遽增，過度工作導致身心疾患；法官協會則聲明要求司法院於一個月內提出解決方案。

法官協會要司院 一個月內提解方

全台共有二一六六名法官，收案數逐年上升，二○二三年民事案件數達卅一萬件，比二○二一年多五十萬件，同期刑案也多了八萬件。民庭法官平均月結六十四件，平均卅三天終結，刑庭則月結六十二件、一百天終結，案件數成長快速且驚人。

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法官協會昨指出，近年變革訴訟制度，加深早已無法負荷的工作量，從法官們天天挑燈夜戰、紛紛出走、轉任法官人數減少等現況，即可窺見，呼籲司法院一個月內提出案件減量措施，例如限量分案、放寬管考，或宣示在案件量爆增、人力無法補足的情形下，未來五年不得以結案件數多寡，做為考核法官是否優良的標準。

尋求心理諮商怕被貼標籤

法官論壇也有法官留言認為，法官過勞源自於憲法法庭，大法官無視現實資源是否足夠，司法造法，慷法官之慨，法門開個小門小縫，法官就要做到死，反正不是大法官自己做。另有法官說，大法官要求保障陳述權，致使詐欺案件爆衝三成，造成書記官爆出走潮，人力不足更是雪上加霜，在不限制民眾訴訟權的情況下，唯有充實人力才有解。

此外，法官是人不是神，但現實上法官要面對當事人指責、旁聽監督、外界評價、結案管考，心理壓力爆棚，連看醫師都抽不出身，更遑論尋求心理諮商，還要擔心被貼標籤而不敢求助。

司法院表示，正在爭取增加一千一百名總員額，擴大辦理法官多元進用制度，修正金字塔訴訟制度，擴展司法事務官辦事範圍，提出防杜濫訴的法案、推廣調解業務、修正上訴審判範圍、推動裁判書簡化、延長宣判期間、放寬辦案期限等。

針對司法人員的身心關懷，司法院亦在推動心理健康協助方案、引進紓壓健檢套組、調整加班及值勤待遇、修正職務評定規定，讓延長病假的法官安心休養，也推動候補法官支持方案，強化同儕連結。

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