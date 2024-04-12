士院法官墜樓不治 司法院長許宗力：遺憾與不捨

士林地院李姓法官11日晚間墜樓不治。（資料照）

2024/04/12 11:43

〔記者吳政峰／台北報導〕士林地院國民法官專庭李姓法官11日深夜被發現在宿舍墜樓，送醫急救後無力回天，警方初步排除外力介入。司法院長許宗力對此表示遺憾與不捨，已請士院協助家屬處理後事，另要求各級法院院長關心同仁身心狀況，提供適當協助。

司法院說明，對於李法官的不幸離世，許宗力深表遺憾與不捨，已請士院在尊重家屬意願的前提下，協助處理李法官的後事；另也請各法院院長應多關懷法院同仁的身心狀況，適時提供必要的行政協助。

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士院則在內部群組說明，李法官11日深夜墜樓，經緊急送醫仍宣告不治，墜樓原因警方尚在調查中。院長彭幸鳴12日凌晨在三總陪伴家屬處理相關事宜，院內有提供心理支持方案，請同仁放心使用。

司法院人士則說，李法官非常優秀，在國民法官業務上幫忙甚多，他老婆是台北地方法院法官，夫妻倆都很優秀、乖巧、低調，去年還一起去日本考察，無法接受他就這樣不在了。

據了解，警方調查現場後初步排除外力介入跡象，家屬表示近日看不出李法官有甚麼異狀，現場也暫未發現遺書，但李法官墜樓前有傳訊息給妻子，內容大約是表達工作壓力大，並與妻子道別等，詳細墜樓原因還有待釐清。

李法官為司法官學院52期結業，近年推行國民法官制度，去年承辦「台版柬埔寨案」第二波起訴案，採國民參與方式審判，由國民法官專庭、即刑事第五庭負責審理，擔任受命法官。

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