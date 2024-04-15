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BMW狂飆173km/h！新北「嚴重超速」4熱點曝光

警方擺放移動式測速照相。（記者陸運鋒翻攝）

警方擺放移動式測速照相。（記者陸運鋒翻攝）

2024/04/15 12:08

〔記者陸運鋒／台北報導〕新北市警察局交通大隊今天公布從去年6月30日修正施行道路交通處罰條例第43條第1項第2款，嚴重超速違規計取締共3944件，而排名第1的路段為淡水區淡金路187號前（往台北）共204件、第2為汐止區台5線17.52K（往台北）共172件、第3為板橋區大漢橋（往新莊方向）有164件、第4為新莊區中正路捷運輔大站前共154件。

此外，今年新北市取締最高時速高達173公里，超速達93公里，地點在台64線快速道路五股路段10.4公里處往東方向，呼籲用路人應按規定速限行駛，別拿生命開玩笑。

超速逾40依「嚴重超速」開罰

新北市交通大隊表示，「嚴重超速」規定去年修正，由原先超過規定速限60公里降低為超過40公里，罰緩從6000至2萬4000元提高為6000至3萬6000元，並且吊扣車輛牌照6個月，且一般超速違規點數記1至2點、嚴重超速則記3點，更將面臨吊扣（銷）駕照處罰。

新北市交通大隊指出，新北市共有262處固定式測照點位，運用119組主機輪動調整，並有9處區間平均速率執法路段，另搭配45組移動式測照設備，機動編排勤務於易超速肇事及違規路段執法，而設置測速執法設備用意不是取締，是提醒駕駛人應依速限行駛，切勿心存僥倖逞一時之快，以免憾事發生。

新北市交通大隊今年取締最高時速達173公里，超速93公里，為BMW轎車行經台64線快速道路五股路段10.4公里處往東方向 。（記者陸運鋒翻攝）

新北市交通大隊今年取締最高時速達173公里，超速93公里，為BMW轎車行經台64線快速道路五股路段10.4公里處往東方向 。（記者陸運鋒翻攝）

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