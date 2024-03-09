為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

南投10大違規路段出爐 「這處」7709件居冠、曝違規3原因

南投警方在草屯鎮台3甲、太平路及中興路口旁豎牌提醒民眾此路段為交通科技執法情形。（記者謝介裕攝）

南投警方在草屯鎮台3甲、太平路及中興路口旁豎牌提醒民眾此路段為交通科技執法情形。（記者謝介裕攝）

2024/03/09 08:25

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣共有15處路段設置交通科技執法照相桿，前10大違規路段出爐，草屯鎮台3甲、太平路及中興路口，從去年1月迄今年2月止，共開出違規告發單（簡稱紅單）7709件。

南投縣交通科技執法2年來，據南投縣警察局交通隊統計，全縣交通事故率雖減少2成，但去年仍有62件事故造成66人死亡的悲劇發生，所以才公布前10名違規路段供社會大眾了解並引以為戒，以免受罰，共同維護行車安全。

南投縣警察局交通隊指出，在警方長期交通安全宣導下，民眾違規闖紅燈或紅燈右轉的情況已大幅減少，但因用路人常會趁路口對向沒有來車時，就會趁機搶快而違規超速，甚至還可能因此停紅燈時超越停車線，加上多車道左轉彎未先駛入內側的車道等3大原因，均是民眾在交通方面最易犯的錯誤，顯示守法觀念仍有待加強。

南投警方統計縣內交通科技執法照相桿開單時間，係從去年1月至今年2月止，排名前10大違規路段及件數如下：1草屯鎮台3甲、太平路及中興路口計7709件。2埔里鎮中山路一段及信義路口計6995件。3南投市台14乙線及南陽路口計6748件。4竹山鎮集山路三段與大智路口計4284件。5草屯鎮成功路、草溪路及中興路口計3605。6名間鄉台16線及台3線路口計3560件。7埔里鎮中山路三段、鐵山路、大城路及蘭陽街口計3304件。8草屯鎮成功路及博愛路口計1778件。9南投市南崗三路與成功三路口計1342件。10草屯鎮新豐路、博愛路及仁愛街口計1241件。

南投縣草屯鎮台3甲、太平路及中興路口係縣內交通科技執法中違規率最高的路段，其中未依標誌標線違規左轉情形相當多，值得民眾注意。（記者謝介裕攝）

南投縣草屯鎮台3甲、太平路及中興路口係縣內交通科技執法中違規率最高的路段，其中未依標誌標線違規左轉情形相當多，值得民眾注意。（記者謝介裕攝）

南投縣草屯鎮台3甲、太平路及中興路交叉路段寬敞又筆直，經警方調查統計係縣內去年迄今年2月止，交通科技執法中違規率最高的路段，值得民眾注意。（記者謝介裕攝）

南投縣草屯鎮台3甲、太平路及中興路交叉路段寬敞又筆直，經警方調查統計係縣內去年迄今年2月止，交通科技執法中違規率最高的路段，值得民眾注意。（記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
身障團體不滿河濱公園設路阻 新北水利局回應了
2024/03/08 15:28

身障團體不滿河濱公園設路阻 新北水利局回應了
交通部拋微罪、檢舉不記點 王國材：道安跟民怨須找到平衡點
2024/03/04 12:42

交通部拋微罪、檢舉不記點 王國材：道安跟民怨須找到平衡點
國姓中興路 成功街口 將科技執法
2024/03/02 05:30

國姓中興路 成功街口 將科技執法
國姓鄉今年也將有科技執法路口 鄉親說「不」
2024/03/01 21:15

國姓鄉今年也將有科技執法路口 鄉親說「不」
科技執法抓違規！高鐵台中站及台鐵豐原站 去年取締逾1.3萬件違停
2024/03/01 09:25

科技執法抓違規！高鐵台中站及台鐵豐原站 去年取締逾1.3萬件違停
羅東南昌街、清潭路口 科技執法
2024/03/01 05:30

羅東南昌街、清潭路口 科技執法
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播