南投10大違規路段出爐 「這處」7709件居冠、曝違規3原因

南投警方在草屯鎮台3甲、太平路及中興路口旁豎牌提醒民眾此路段為交通科技執法情形。（記者謝介裕攝）

2024/03/09 08:25

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣共有15處路段設置交通科技執法照相桿，前10大違規路段出爐，草屯鎮台3甲、太平路及中興路口，從去年1月迄今年2月止，共開出違規告發單（簡稱紅單）7709件。

南投縣交通科技執法2年來，據南投縣警察局交通隊統計，全縣交通事故率雖減少2成，但去年仍有62件事故造成66人死亡的悲劇發生，所以才公布前10名違規路段供社會大眾了解並引以為戒，以免受罰，共同維護行車安全。

請繼續往下閱讀...

南投縣警察局交通隊指出，在警方長期交通安全宣導下，民眾違規闖紅燈或紅燈右轉的情況已大幅減少，但因用路人常會趁路口對向沒有來車時，就會趁機搶快而違規超速，甚至還可能因此停紅燈時超越停車線，加上多車道左轉彎未先駛入內側的車道等3大原因，均是民眾在交通方面最易犯的錯誤，顯示守法觀念仍有待加強。

南投警方統計縣內交通科技執法照相桿開單時間，係從去年1月至今年2月止，排名前10大違規路段及件數如下：1草屯鎮台3甲、太平路及中興路口計7709件。2埔里鎮中山路一段及信義路口計6995件。3南投市台14乙線及南陽路口計6748件。4竹山鎮集山路三段與大智路口計4284件。5草屯鎮成功路、草溪路及中興路口計3605。6名間鄉台16線及台3線路口計3560件。7埔里鎮中山路三段、鐵山路、大城路及蘭陽街口計3304件。8草屯鎮成功路及博愛路口計1778件。9南投市南崗三路與成功三路口計1342件。10草屯鎮新豐路、博愛路及仁愛街口計1241件。

南投縣草屯鎮台3甲、太平路及中興路口係縣內交通科技執法中違規率最高的路段，其中未依標誌標線違規左轉情形相當多，值得民眾注意。（記者謝介裕攝）

南投縣草屯鎮台3甲、太平路及中興路交叉路段寬敞又筆直，經警方調查統計係縣內去年迄今年2月止，交通科技執法中違規率最高的路段，值得民眾注意。（記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法