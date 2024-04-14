救護車司機載病童闖紅燈撞死無照酒駕男 上訴仍判刑2月

台中湯姓救護車司機，載病童就醫闖紅燈撞死酒駕的田姓騎士，一、二審都認為有疏失，台中高分院駁回上訴，維持2月徒刑判決。（記者陳建志攝）

2024/04/14 14:40

〔記者陳建志／台中報導〕台中湯姓民間救護車司機，前年6月從苗栗載送一名確診且疑似有橫紋肌溶解的病童要到台中就醫，卻在行經北屯區闖紅燈，撞上無照、酒駕的田姓騎士，田男送醫不治，一審依過失致死判刑2月，湯男上訴爭取判緩刑，不過台中高分院認為，湯男闖紅燈時速達53公里，且執意要從小客車與機車間穿過才會釀出此起車禍顯有疏失，駁回上訴，維持2月徒刑，可上訴。

判決指出，湯姓救護車司機，2022年6月6日晚間7點多，載送一名新冠肺炎確診合併腎衰竭的病童，因懷疑有橫紋肌溶解急著送醫，卻在行經北屯區松竹路、后庄路口時，闖紅燈撞上無照、酒駕的田姓騎士，田男因肝臟撕裂傷合併出血，當晚傷重不治。

請繼續往下閱讀...

台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定意見，認為田姓騎士酒精濃度超標、駕照被吊銷，行至設有行車管制號誌交岔路口，未注意車前狀況、未避讓執勤的救護車，為肇事主因。湯姓救護車司機，執行勤務於紅燈時段進入號誌管制交岔路口，未充分注意綠燈行向車輛動態，為肇事次因。

台中地院認為，湯男駕駛救護車，鳴放警報器警號及開亮車頂紅色閃光燈執行任務時，雖不受標誌、標線及號誌指示限制，但在行車技術上仍應特別顧及其他車輛安全，認為他顯有疏失，依過失致死判處2月徒刑，可易科罰金，湯男認太重，上訴爭取緩刑。

台中高分院審理時，湯男承認有過失，但認為機車駕駛肇事責任比較大，強調當時載病童情況緊急，已經有減速，是機車從左邊撞上他的，並說因雙方認知及肇事比例不同，無法達成和解，自己也覺得很內疚，希望爭取緩刑。

台中高分院法官檢視救護車上的行車紀錄器，發現救護車在到達肇事路口前，時速最高有開到85公里，到肇事路口時行向燈號為紅燈，當時有減速到53公里，但田男機車之前有一台小客車已經先過路口，田男機車才跟著通過路口，認為湯男的疏失在於「在前方一台小客車與機車之間的縫隙要闖紅燈過去，時速又高達53公里」。

台中高分院審酌，湯男肇事後主動報案留在現場，已符合自首條件減輕其刑，其他已無情輕法重的情形，加上還未賠償田男家屬，請求緩刑為無理由，因此駁回上訴，維持2月徒刑，可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法