為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

遊南庄連人帶車翻落50公尺邊坡 一家四口1重傷3輕傷

一家四口連人帶車翻落50公尺深邊坡，消防隊員架設繩索、垂降救援。 （苗栗縣消防局提供）

一家四口連人帶車翻落50公尺深邊坡，消防隊員架設繩索、垂降救援。 （苗栗縣消防局提供）

2024/04/14 13:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台北市詹姓一家四口，13日開車到苗栗縣南庄鄉遊玩，不料，因路況不熟，連人帶車翻落50公尺深邊坡，父親、兒子、女兒3人輕傷，但母親疑似氣血胸及大腿骨折，經消防隊員架設繩索、垂降救援，將一家四口送醫救治。

苗栗縣政府消防局指揮中心於昨天下午4點多接獲報案，指南庄鄉南江村一家民宿露營區附近產業道路，有車輛翻落邊坡，派遣南庄消防分隊人車前往救援。分隊長徐智勇立即帶隊出勤並通報大隊長增派頭份、三灣分隊消防人員及南庄分隊義消前往。

救難人員到達現場，發現為一輛LEXUS休旅車翻落約50公尺深的邊坡，立即架設繩索下降救援，發現共有4名患者，其中一名女性患者受困且疑似氣血胸及大腿骨折，消防人員立即協助脫困並上頸圈、SKED及骨折固定，將該女性患者以斜坡滑輪拖拉至產業道路上。其餘3名患者皆為輕傷可以自行行走，由警消人員協助攀上邊坡並送往為恭醫院。

據警消了解，翻落邊坡的車內4人為來自台北市的詹姓一家四口，由爸爸開車載妻子與兒、女，與另一輛車親友、一前一後前往該處一家民宿露營區遊玩，但親友一車抵達後等了超過半小時不見詹姓一家四口抵達，經聯繫赫然驚悉連人帶車翻落邊坡，趕緊通報求援。

消防隊員架設繩索、垂降救援，將一家四口救起送醫救治。 （苗栗縣消防局提供）

消防隊員架設繩索、垂降救援，將一家四口救起送醫救治。 （苗栗縣消防局提供）

消防人員架設繩索下降救援。（苗栗縣消防局提供）

消防人員架設繩索下降救援。（苗栗縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
嘉義2對夫妻檔好鄰居開車出遊遇劫 翻落山坡2死2傷
2023/12/22 19:05

嘉義2對夫妻檔好鄰居開車出遊遇劫 翻落山坡2死2傷
南投仁愛台14甲線廂型車翻落30米邊坡 全車8人脫困3骨折
2023/12/24 22:13

南投仁愛台14甲線廂型車翻落30米邊坡 全車8人脫困3骨折

經典到手潮流不退 德國馬牌再掀流行
悚！國3追撞翻落邊坡計程車「攔腰截斷」 大貨車車頭撞爛
2024/03/07 16:25

悚！國3追撞翻落邊坡計程車「攔腰截斷」 大貨車車頭撞爛
半夜想到北海岸吃肉粽 3女乘車疑過彎不慎翻落邊坡
2024/02/05 06:22

半夜想到北海岸吃肉粽 3女乘車疑過彎不慎翻落邊坡
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播