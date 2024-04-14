遊南庄連人帶車翻落50公尺邊坡 一家四口1重傷3輕傷

一家四口連人帶車翻落50公尺深邊坡，消防隊員架設繩索、垂降救援。 （苗栗縣消防局提供）

2024/04/14 13:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台北市詹姓一家四口，13日開車到苗栗縣南庄鄉遊玩，不料，因路況不熟，連人帶車翻落50公尺深邊坡，父親、兒子、女兒3人輕傷，但母親疑似氣血胸及大腿骨折，經消防隊員架設繩索、垂降救援，將一家四口送醫救治。

苗栗縣政府消防局指揮中心於昨天下午4點多接獲報案，指南庄鄉南江村一家民宿露營區附近產業道路，有車輛翻落邊坡，派遣南庄消防分隊人車前往救援。分隊長徐智勇立即帶隊出勤並通報大隊長增派頭份、三灣分隊消防人員及南庄分隊義消前往。

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救難人員到達現場，發現為一輛LEXUS休旅車翻落約50公尺深的邊坡，立即架設繩索下降救援，發現共有4名患者，其中一名女性患者受困且疑似氣血胸及大腿骨折，消防人員立即協助脫困並上頸圈、SKED及骨折固定，將該女性患者以斜坡滑輪拖拉至產業道路上。其餘3名患者皆為輕傷可以自行行走，由警消人員協助攀上邊坡並送往為恭醫院。

據警消了解，翻落邊坡的車內4人為來自台北市的詹姓一家四口，由爸爸開車載妻子與兒、女，與另一輛車親友、一前一後前往該處一家民宿露營區遊玩，但親友一車抵達後等了超過半小時不見詹姓一家四口抵達，經聯繫赫然驚悉連人帶車翻落邊坡，趕緊通報求援。

消防隊員架設繩索、垂降救援，將一家四口救起送醫救治。 （苗栗縣消防局提供）

消防人員架設繩索下降救援。（苗栗縣消防局提供）

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