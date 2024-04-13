終於認了！警留言辱罵主播馬郁雯謊稱帳號被盜 竹市警局祭處分

新竹市警察局法制科許姓員警辱罵電視主播馬郁雯難聽字眼卻謊稱帳號被盜，竹市警今天調查結果出爐，許員坦承是個人留言，將其記一大過一小過重懲。（記者洪美秀攝）

2024/04/13 12:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕主播馬郁雯日前發文指遭網友辱罵不堪留言並對21名網友提告，其中包含3名員警，竹市警方經多日調查，今天發佈新聞稿指出法制科許姓員警在臉書的不雅留言是其本人，但卻謊稱帳號被盜，行為影響警譽且情節重大，將記一大過及一小過懲處，並立刻調整職務。

對此，市議員曾資程表示，他昨天就提醒市警局要像高雄市一樣啟動行政調查，不要全警察局護一人，影響警譽，但沒想到結果就是如此，他認為警察局此次的作為相當不可取，早就該明快處理調查的事件，竟拖這麼久，且在遭提告後，警察局依然護航的態度，已錯失第一時間自清的機會。

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曾資程說，去年萬聖節發生打扮政治提款機的紙箱人遭黑衣臉譜人包圍的事件，當時警局就縱容及輕放，早已影響警察威信，如今警察局處理此案件又一再拖延，恐怕更會影響市民對警察局的觀感了。

竹市警察局今天發佈新聞稿表示，警察局法制科許姓員警日前至馬姓記者臉書私訊不雅文字，經啟動行政調查，多次訪談當事人，惟許員聲稱帳號遭盜用。警察局為求審慎，盡速釐清事實，與刑事警察局共組專案小組積極調閱資料分析，並主動報請地檢署指揮偵辦，始突破許員心防，坦承是其所為。

新聞稿指出，本案調查之初許員因擔心究責，謊稱帳號遭盜用，經警察局調查釐清事實真相，許員涉嫌誣告等罪，全案將移請臺灣新竹地方檢察署偵辦；且因影響警譽，情節重大，從重核予許員記一大過及記過一次處分，調整服務單位，並追究相關人員考核監督不周責任，以維警紀。

局長邱紹洲表示，對於許員之不當行為，深表歉意，警察局秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，展現維護警譽決心，並持續加強教育員警法紀觀念，勿因個人情緒而有不當之言論，避免類似情事再度發生。

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