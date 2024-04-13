終於認了！警留言辱罵主播馬郁雯謊稱帳號被盜 竹市警局祭處分
〔記者洪美秀／新竹報導〕主播馬郁雯日前發文指遭網友辱罵不堪留言並對21名網友提告，其中包含3名員警，竹市警方經多日調查，今天發佈新聞稿指出法制科許姓員警在臉書的不雅留言是其本人，但卻謊稱帳號被盜，行為影響警譽且情節重大，將記一大過及一小過懲處，並立刻調整職務。
對此，市議員曾資程表示，他昨天就提醒市警局要像高雄市一樣啟動行政調查，不要全警察局護一人，影響警譽，但沒想到結果就是如此，他認為警察局此次的作為相當不可取，早就該明快處理調查的事件，竟拖這麼久，且在遭提告後，警察局依然護航的態度，已錯失第一時間自清的機會。
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曾資程說，去年萬聖節發生打扮政治提款機的紙箱人遭黑衣臉譜人包圍的事件，當時警局就縱容及輕放，早已影響警察威信，如今警察局處理此案件又一再拖延，恐怕更會影響市民對警察局的觀感了。
竹市警察局今天發佈新聞稿表示，警察局法制科許姓員警日前至馬姓記者臉書私訊不雅文字，經啟動行政調查，多次訪談當事人，惟許員聲稱帳號遭盜用。警察局為求審慎，盡速釐清事實，與刑事警察局共組專案小組積極調閱資料分析，並主動報請地檢署指揮偵辦，始突破許員心防，坦承是其所為。
新聞稿指出，本案調查之初許員因擔心究責，謊稱帳號遭盜用，經警察局調查釐清事實真相，許員涉嫌誣告等罪，全案將移請臺灣新竹地方檢察署偵辦；且因影響警譽，情節重大，從重核予許員記一大過及記過一次處分，調整服務單位，並追究相關人員考核監督不周責任，以維警紀。
局長邱紹洲表示，對於許員之不當行為，深表歉意，警察局秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，展現維護警譽決心，並持續加強教育員警法紀觀念，勿因個人情緒而有不當之言論，避免類似情事再度發生。