登報脫離父子關係不夠 律師：養子若不同意仍要動用「不孝條款」

李姓民眾登報脫離父子關係聲明，律師張毓珊說，養父與成年養子可終止收養關係，但須兩人都同意，一方不同意就要打官司，收養關係還在，養子就有繼承權。（記者陳鳳麗翻攝自報紙）

2024/04/12 14:31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕李姓民眾在報紙刊登脫離聲明，指他贈與養子公司廠房和現金上億元後，養子夫妻即對其不理不睬、不照顧他，故不允許養子繼承其財產，登報聲明脫離父子關係，不再有瓜葛。律師張毓珊指出，養父與成年養子雙方合意即可終止收養關係，惟若養子不同意就要得打官司請法院宣告。

該名李姓民眾在報紙（本報）刊登與養子的脫離父子關係聲明，引起不少人的注意，有血緣的親子關係是無法登報發公開聲明，就可藉此脫離關係，至於養父母與養子女的收養關係，養父母與養子女的關係，在法律上是可用「終止收養」來結束。

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律師張毓珊指出，李姓民眾與成年養子要終止收養關係，只要兩人同意，就可到戶政所辦理，惟若養子不同意，養父就得打官司聲請宣告終止收養關係，依民法1081條對法院宣告終止收養關係，要有幾種情形，包括：對方有虐待或重大侮辱、遺棄他方、故意犯罪受2年以上徒刑、有其他重大事由難以維持收養關係等，該法條形同養子女的「不孝條款」，一旦法院宣告終止收養關係，即無繼承關係。

張毓珊說，養父母與養子女的收養關係仍在，口頭或書面聲明說不讓養子繼承財產，並不影響養子女繼承權，除非養子符合民法1145條喪失繼承權的幾種情形，法院才得以宣告喪失繼承權，也就是符合一般所稱的「不孝條款」情事，例如：以詐欺或脅迫使被繼承人妨害、更改或撤回遺囑；或偽造遺囑；或是對被繼承人有重大虐待或侮辱情事，經被繼承人表示其不得繼承。

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