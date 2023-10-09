孽子換鎖趕父母出門 九旬翁動用「不孝條款」撤銷贈房

孽子換鎖趕父母出門，九旬翁動用不孝條款撤銷贈房，新竹地院判准。（記者蔡彰盛攝）

2023/10/09 15:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣葉姓男子獲父親贈與房屋後，父母生病非但不聞不問，還換鎖緊閉大門，不讓兩老回家，兩老只能住在山上工寮，高齡98歲的老父痛心疾首，動用「不孝條款」與孽子對簿公堂，雖於審理期間過世，新竹地院判葉父撤銷贈與有理，葉男需交出房屋。

葉父指控，1997年在他與妻子見證下，三個兒子曾簽署分家協議書，房屋為兄弟三人共有，然么子葉男於2001年8月以他「贈與」為由，將房屋移轉登記於自己名下單獨所有，其他兄弟皆不知情。

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葉父與妻子於2018年開始生病住院多次，葉男不聞不問。甚至2021年7月妻子就醫後回家時，葉男竟將大門換鎖、上鎖不讓老母進門，只拿兩堆衣服給她，經報警仍無法進入，妻子只好暫居於山上農耕時工寮。一個月後她要回家，而與葉男爭吵，致她手部受傷。

葉父說，葉男竟於2021年11月叫計程車將他跟一袋行李載到另名兒子家丟包。葉男將父母親趕出已居住數十年的老家，未盡扶養義務，他與妻子痛心之餘，決定援引「不孝條款」訴請地院撤銷贈與，要孽子歸還房屋。葉母表示，全案審理期間，葉父今年一月死亡後，葉男全家竟無一人出席喪葬儀式。

法官指出，民法第416條規定，受贈人對於贈與人有扶養義務而不履行者，贈與人得撤銷其贈與。撤銷權自贈與人知有撤銷原因之時起，一年內不行使而消滅。民法第419規定，贈與人得依關於不當得利之規定，請求返還贈與物。

法官調查，葉母主張葉男將門換鎖、上鎖不讓她進門，經警方到場發現門口桌椅上散亂堆放兩攤衣物，葉母拄拐杖站在門口或坐在門口塑膠椅上，不得其門而入；照片顯示葉父與葉母一起坐在山上木造工寮前搭設簡易雨棚下，葉男兒子將二樓出租當倉庫使用，坐視高齡九旬葉父在外一年多即病亡，無法在自宅終老，顯然葉男拒絕扶養雙親，證據明確。

法官認為，葉父訴請撤銷贈與符合民法規定，請求葉男將房屋所有權人回復為葉父本人，為有理由，惟因葉父已死亡，法官判決房屋應為葉父的全體繼承人公同共有。

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