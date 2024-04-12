立委質疑黃子佼獲緩起訴原因 北檢：並非輕縱

藝人黃子佼。（資料照）

2024/04/12 11:16

〔記者王定傳／台北報導〕藝人黃子佼因在論壇購買7部少女性影像，台北地檢署日前依違反兒少性剝削防制條例給予緩起訴，條件是黃子佼須向公庫支付120萬元，並要他寫至少1200字悔過書；民進黨立委張雅琳昨po文質疑檢方給予緩起訴的理由；台北地檢署今回應，緩起訴原因包含持有少女性影像，法定刑為1年以下，且黃子佼是初犯、避免受害女子後續於審判程序受到二度傷害等，決定給予緩起訴處分，並非輕縱。

立委張雅琳昨在臉書貼出黃子佼的緩起訴處分書，並發文表示，針對黃子佼持有未成年性影像乙案，她近日看了黃子佼持有未成年性影像案件的緩起訴書後，發現黃子佼從非法網站購買性影像長達6年，結果檢察官認為黃子佼「只是一時失慮」致罹刑章，犯後已坦承犯行且深表悔悟，就予以緩起訴處分。

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張雅琳質疑，「長達1800多天連買7片，難道是失慮7次？」她還指出，兒少性剝削防制條例2023年修正，持有即是犯罪，卻還繼續下載，「這算是哪種深表悔悟？」且緩起訴書還寫著，檢方認為黃子佼「『僅』單純持有少年性影像供己觀覽，查無散布或販賣情形，所為行為之損害非鉅」云云，翻譯成白話文就是「不太嚴重」，讓她直言「實在無法接受。」

對此，北檢表示，檢察官為緩起訴處分是考量有4點，第一是黃子佼是初犯並坦承犯行、二是持有少女性影像，法定刑為1年以下、三是受害少女隱私與權益保障、四為黃願支付120萬元緩起訴處分金等情，而為緩起訴，並非輕縱。

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