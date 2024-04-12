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2刀刺死母親 台中咖啡店老闆收押

許男涉嫌殺害母親後，警方封鎖住處（含一樓咖啡廳）蒐證。（警方提供）

許男涉嫌殺害母親後，警方封鎖住處（含一樓咖啡廳）蒐證。（警方提供）

2024/04/12 08:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市10日深夜發生人倫悲劇，經營咖啡店的許姓男子（未婚），與年近70歲的老母親在家看電視時，許母認為遙控器故障，兒子許男卻認為是母親不會操作，母子為此起爭執，情緒被激發的許男，涉嫌持水果刀猛刺母親兩刀致死，台中地檢署昨天（11日）深夜以涉嫌殺害尊親屬重罪，涉案情節重大等理由聲請羈押，台中地院今天清晨准予羈押。

許男與父母同住台中市北屯區的透天厝二樓，10日深夜10時許，母子一起看電視時，許母無法用遙控器轉台，她懷疑兒子弄壞遙控器，許男則質疑是母親不會使用，雙方起爭執，情緒失控的許男，跑到樓下（咖啡店）拿水果刀，再上樓於二樓客廳猛刺母親兩刀，一刀位於胸部心臟，另一刀位於腹部，許母當場喪失生命跡象，許父也在勸阻奪刀時手部割傷，但傷勢不嚴重。

許母二處刀傷，致命一刀位於胸口，可能刺穿心臟，急救無效。許男案發後臉色蒼白、不發一語，他自己也被嚴重後果嚇到，情緒緩和後，坦承自己持刀刺死母親。

鄰居指出，現年36歲的許男，大學畢業不久，約10年前出車禍，他可能頭部受傷導致性情大變，也因車禍而無業一陣子，郵局員工退休的母親，以及老父親都很擔憂，集資為兒子在住家一樓開咖啡店，給兒子當老闆經營謀生，鄰居還說，案發前曾聽到激烈吵架聲與玻璃破碎聲音，吵了約半小時。

警方昨天將許男移送中檢，檢方昨天深夜以他涉嫌殺害尊親屬重罪等理由聲押，台中地院今天清晨准予羈押。

許男母親當場喪失生命跡象，圖為救護員與許男之父（圖右下），將許母送醫情景。（警方提供）

許男母親當場喪失生命跡象，圖為救護員與許男之父（圖右下），將許母送醫情景。（警方提供）

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