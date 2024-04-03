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新店逆子弒母剁頭 律師聲請精神鑑定獲准

犯下新店逆子弒母剁頭案的兒子，經律師團替他聲請經誰鑑定，北院已裁准。（資料照）

犯下新店逆子弒母剁頭案的兒子，經律師團替他聲請經誰鑑定，北院已裁准。（資料照）

2024/04/03 12:41

〔記者溫于德／台北報導〕新北市新店區去年7月發生59歲兒子殺害84歲母親的逆倫命案，行兇兒子被依最重可處死刑的殺害直系血親尊親屬罪起訴，是台北地院審理的第6件國民法官審理案件，兒子的律師團近期聲請替他進行「精神鑑定」、「量刑前調查/情狀鑑定」，已獲合議庭裁准。

據悉，鑑定問題包括：被告是否有「就審能力」？被告行為時，是否因精神障礙或其他心智缺陷，致刑法19條規定的「不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力」，或「辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低」？是否「足認有再犯或有危害公共安全之虞」，應依刑法第87條規定令入相當處所或以適當方式施以監護？建議期間為多長？等。

全案源於發生在去年7月4日，新店警方獲報一處民宅發生凶殺案，趕赴現場驚見行兇兒子渾身是血，呆坐在地，母親則躺在客廳沙發旁，屍首分離慘死。

檢警調查，兒子當天不滿母親責問他為何沒有外出工作，竟趁母親在客廳吃午餐時，先將母親推倒在地，再以菜刀朝母親後頸猛砍多刀，菜刀鈍了再換另一把菜刀，砍死母親後並剁下頭顱。

後來檢警偵辦時，曾委請台北榮總對兒子進行精神鑑定，發現他雖罹患身心疾病，但案發時尚未達心神喪失狀態，仍有辨識違法的能力。

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