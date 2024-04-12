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為了遙控器 咖啡店老闆刺死母 殺傷父

許男之父受輕傷，協助救護員將已無生命徵象的老妻抬上擔架。（警方提供） 警方封鎖命案現場採集證據。（警方提供）

許男之父受輕傷，協助救護員將已無生命徵象的老妻抬上擔架。（警方提供） 警方封鎖命案現場採集證據。（警方提供）

2024/04/12 05:30

許男案發後臉色蒼白、不發一語 檢方依殺害尊親屬罪聲押

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市十日深夜發生人倫悲劇，經營咖啡店的未婚許姓男子，與年近七十歲的老母親在家看電視時，許母認為遙控器故障，兒子許男卻認為是母親不會操作，母子為此起爭執，情緒被激發的許男，涉嫌持水果刀猛刺母親兩刀致死，他被警方拘捕時，也被自己行為的嚴重後果嚇得無法言語，台中地檢署依殺害尊親屬罪聲請羈押。

鄰居︰許男車禍後性情大變

鄰居指出，現年卅六歲的許男，大學畢業不久，約十年前出車禍，原本個性頗佳的他，可能頭部受傷導致性情大變，他也因車禍而無業一陣子，郵局員工退休的母親，以及老父親都很擔憂，集資為兒子在住家一樓開咖啡店，給兒子當老闆經營謀生，鄰居還說，案發前曾聽到激烈吵架聲與玻璃破碎聲音，吵了約半小時。

警方調查顯示，許男與父母同住台中市北屯區的透天厝二樓，前天深夜十時許，母子看電視時，許母無法用遙控器轉台，她認為是兒子弄壞遙控器，對兒子嘮叨「碎碎唸」，許男則質疑是母親不會使用，雙方起爭執，情緒失控的許男，跑到樓下（咖啡店）拿水果刀，再上樓於二樓客廳猛刺母親兩刀，一刀位於胸部心臟，另一刀位於腹部，許母當場喪失生命跡象，許父也在勸阻奪刀時手部割傷，傷勢不嚴重，他忍痛協助台中市消防局的救護員，把愛妻抬上擔架送醫。

醫院急救許母無效，警方初步研判，許母二處刀傷，致命一刀位於胸口，可能刺穿心臟，許男案發後臉色蒼白、不發一語，他自己也被嚴重後果嚇到，情緒緩和後，坦承自己持刀刺死母親。

許男臉書PO文 一家和樂

許男的臉書顯示，他畢業於南部一所科技大學的餐飲系，偶爾與父母出遊合照，一家人和樂，他也是愛狗者，近年常在咖啡店的臉書專頁中，分享甜點與咖啡，但幾乎都無人留言回應，此專頁的追蹤人數也僅二百多人。

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